就確定是你了！《Blind》各種反轉後真兇終於露臉！復仇大計縝密且捉摸不透，疑有共犯（EP.12）

《Blind》（局中人）經過了11集，終於在第12集露出了些微真相曙光！真兇在最後一幕揭曉……

（以下涉及劇透）



此集情況比較複雜，先是鄭寅成（朴智彬 飾）和寅成家湯飯老闆相認，湯飯老闆開心的來到警察局傳達好消息，意外曝光了他和局長有所交情。湯飯老闆雖然苦尋兒子20多年，但當年其實是故意拋棄孩子的。



相認慶祝宴舉辦在李政洙（吳承允 飾）開的日本料理店，柳成俊（玉澤演 飾）看見了鄭寅成腳上的疤痕，認定了他就是過去曾被捕獸夾夾傷腳的12號。不用多久，柳成俊就拿到了哥哥柳成勳（河錫辰 飾）被刺的相關鑑識報告，確認凶器是李政洙持有的生魚片同時，也知道了李政洙的哥哥李賢洙是24號。



奇怪的是，自稱李政洙哥哥的另有其人，也就是「鄭允宰」。鑄刀師傅稱那把兇刀，是鄭允宰說要買給開日本料理店的弟弟的。李政洙表面上承認做案，但柳成俊認為他有事隱瞞，真兇不是他。



柳成俊反覆思量著權尤娜留下的訊息，曹恩枝（鄭恩地 飾）靈機一動發現那可能不是寫「曹恩…」而是「好……」（曹恩조은韓文字面上即「好」），也就是指「好青年」鄭寅成。



翻了翻鄭寅成的領養紀錄，柳成俊這才發現照片上的人就是鄭允宰！同時間，鄭允宰走進柳成勳的病房要痛下毒手，為什麼曾經以兄弟相稱的兩人會反目成仇呢？柳成勳早就知道鄭允宰的復仇大計，默默想阻止一切嗎？



而李慶洙李政洙兄弟又是怎麼回事？李政洙怎麼會幫助鄭寅成犯罪？和哥哥24號李賢洙有關係？此集新增的45號接下來還會扮演著什麼關鍵角色？

預告，鄭允宰把所有相關人物都關進了當年的希望育幼院牢籠裡，要他們彼此之間決定殺掉一個人，否則就要讓所有人同歸於盡。這下子，燒腦的可能就是這些人與育幼院的串聯了，還有柳成俊當年被允宰推下去導致失憶怎麼回事？媽媽羅國熙和育幼院孩子又有何干？



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