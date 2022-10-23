激動搥牆亂跑和休息室合照～MAMAMOO頌樂終於見到偶像BoA：「真希望是我姐姐」BoA：「現在就可以了」

跟休息室合照太可愛～小編也曾經和人形立牌（正x庄李棟旭）合過照XDD

MAMAMOO頌樂「深愛」著BoA已經不是新聞了，身為BoA狂粉，頌樂可以說對BoA瞭若指掌，隨時都能唱上一首，就連日文歌也是。近日，頌樂終於和BoA近距離接觸！

發行的第12張專輯《MIC ON》的MAMAMOO15日受邀BoA主持的音樂節目《K-909》。開場前，製作單位特別讓頌樂換位子讓她靠近BoA，全場粉絲MOO MOO都知道這個用意而鼓譟了起來。頌樂臉已通紅不敢望向BoA，害羞的表達一直想見BoA的願望，一度哽咽的講不出話來，但還是盡情說明自己有多瘋BoA。



頌樂還說：「常常會想，如果（BoA）是我的姐姐就好了。」想不到BoA爽快的說：「『我的姐姐』，現在就可以啊！」旁邊華莎、輝人與玟星瞬間變成電燈泡，華莎忍不住說：「MAMAMOO現在是三個人了。」然後玟星就開玩笑拉華莎和輝人去旁邊玩沙。



BoA聊到與玟星的一面之緣，玟星回想起當時和前輩說過：「我們成員頌樂姐姐……」結果華莎也做過一樣的事情：「頌樂姐姐她……」現場笑聲不斷。華莎還慫恿頌樂和BoA「眼神交換5秒」呢！頌樂一睜眼看見BoA比手指愛心便興奮不已掩嘴大笑，根本無法好好直視BoA啊！



輝人其實也是BoA的粉絲，為此華莎又讓了一次位。輝人和頌樂很像，都是因為BoA有了歌手夢想，把BoA默默的放在心中。BoA請輝人獻唱一首自己〈亞特蘭提斯少女〉，輝人馬上說：「我們剛剛在電梯唱過耶！」當場和隊友們再唱了一次，合音使人陶醉。



20日，頌樂在自己的YouTube「solarsido」曝光了幕後花絮，她一度興奮到上台前搥牆、緊張的亂跑。幸好「相認」很順利，頌樂還抱到了BoA！下節目之後，頌樂依依不捨，甚至跑到BoA休息室外「和BoA休息室」合照XD 太可惜沒和真人合照啦～希望兩人還有機會有更多互動！為頌樂Fighting！



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順帶一提，頌樂此次與偶像BoA感動見面，不少粉絲都聯想到玟星與少女時代太妍見面的場面呢！真的太可愛啦～也恭喜追星成功！



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