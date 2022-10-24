李灿赫带来行为艺术级舞台：现场剃头、落发送给粉丝！网：「看歌词后完全能理解他」

李灿赫在昨天的《人气歌谣》带来新专辑主打歌《Panorama》，在台上演唱的同时接受理发、并将发丝分发给现场歌迷，其实这一切都是他专辑概念的一部份。

李灿赫与理发师一同登场，理发师为他围上印有专辑名「ERROR」的围布，随后从口袋拿出理发器开始理发。 随著漂染成白色的头发一片片掉落，李灿赫逐渐换上新的形象，两人在最后一个音符结束时精准地回到一开始的坐立姿势。



不仅如此，李灿赫还将剪下的头发送给来现场应援的歌迷。 一位歌迷在网上PO出认证照并写下他的理解：「今天的逆向应援是灿赫新鲜剪下的头发。 想到这张专辑的概念，觉得这是一种遗物。 活著的李灿赫（的一部份）经过修剪成为死去的李灿赫，并将死亡分享给大家。」



오늘 인가 찬혁 역조공은 갓 자른 찬혁의 머리카락이었어요



받고 정말 별 생각을 다 했는데 앨범 컨셈 생각하니 유품인가 싶기도 했고… 살아있던 이찬혁(의 일부)이 잘림으로서 죽은 이찬혁이 된 것인데… 죽음을 나눠준 걸까 요런 생각도 들고 그랬다네요 pic.twitter.com/FQPEywbvVm — 초록창가 (@akmufan_GRWD) October 23, 2022

李灿赫本月17日发行首张SOLO专辑《ERROR》，概念发想来自他对自我的提问：「如果人生即将结束，会后悔吗？ 」专辑讲述了李灿赫意外死亡及过程中的思考：在第1首歌《目击谈》里遭遇交通事故，第2首歌《Siren》里被急救车送往医院，第3首歌《Panorama》中濒临死亡才开始回顾人生，第6首歌《最后道别》在永远离开前与前女友告别，《未接来电》感慨与父母的关系就像错过之后难以回拨的来电，最后一曲《 葬礼希望》则描绘过早到来的葬礼。MV海报里的「报纸」头条就是「李灿赫交通事故现场」：



之前在《M Countdown》带来主打歌的初舞台时，李灿赫戴著写有「ERROR」的口罩，接受MC采访时一言不发、上台后背对观众演唱，即是与1号曲目《目击谈》相连的概念：因事故陷入昏迷、出现ERROR，只能听见别人讲话却无法开口回应。



22日在《Show！ MusicCore》表演时仍背对观众但在面前放了一面镜子，含义是灵魂已游走在另一个世界，但就像歌词里的「不能就这样死去」，镜中倒影代表短暂恢复神智。



昨日的理发则象徵死亡后获得重生。 音乐节目的舞台都必须与电视台提前商议，因此李灿赫的一系列表演也绝非突发行动，而是倾注了他独特的思考。



这次表演令不少网友惊讶和赞叹：「真的是艺术家」、「想做的事全都去做，太帅气了」、「表演让音乐更加完整」、「专辑的整体感好棒」、「粉丝也理解了艺人希望表达的message，双方帅气」、「录制结束后他还买了咖啡送给粉丝，说大家可能吓到了kkk」、「音乐市场需要这样与众不同的人」。



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