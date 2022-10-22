今年SM萬聖節派對有線上直播！旗下偶像「每團至少出一人」身份不公開，WINNER昇勳遺憾透露無緣參加

今年SM萬聖節派對有線上直播！旗下偶像「每團至少出一人」身份不公開，WINNER昇勳遺憾透露無緣參加

KPOP   2022年10月22日   星期六15:42   Sani  

（封面圖源：Twitter@SMTOWNGLOBAL，FB@OfficialYGWINNER）

SM娛樂的萬聖節派對時隔4年再次線下舉辦，這次全球粉絲都能第一時間看到各位偶像的新奇造型，還可以一起猜變裝背後究竟都是誰！

SM娛樂公司昨日發出公告，表示2022萬聖節派對將在10月30日晚進行紅毯直播，凡是SMARTIST OFFICIAL FANCLUB-ACE會員皆可通過Beyond LIVE收看，26日起免費發放觀看券。

出席人員方面，除了KANGTA和BoA之外每組偶像團都至少有1人參加，但沒有要求每個團都全員出席。 直播預計從18：15開始、至7：30結束，需要註意的是只有紅毯拍照，不會進行採訪、也不提供字幕。 而且因為大家都變裝出席，工作人員也無法提前確認藝人身份，到時候誰是誰只能大家一起猜了XD

因為大家都會做特殊造型，雖然直播本身不設年齡限製，但仍提醒「心神微弱者」需斟酌觀看。
（圖源：beyondlive網站截圖）

雖然是SM藝人的年度盛事，但其實別家公司的藝人也有悄悄關註！YG娛樂的WINNER昇成員勳就在日前的weverse直播中聊到無緣出席的遺憾。 昇勳一本正經地說：「原本想去SM萬聖節派對，但那天有團體行程。」 昇勳表示最近剛好和SM藝人一起錄了節目，實在對他們的萬聖節派對十分好奇，雖然沒有收到邀請函，但希望下次可以偷偷溜進去XD

網友被昇勳逗笑：「去的話可能會拿頭獎耶」、「行程真的不可以調整嗎？」 、「如果收到邀請函才更好笑吧」、「Mark呀快給他邀請函」、「WINNER其實是SM家的吧？」 、「下次說不定SM真的會給他發邀請函kkk」

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