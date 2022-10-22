今年SM萬聖節派對有線上直播！旗下偶像「每團至少出一人」身份不公開，WINNER昇勳遺憾透露無緣參加

SM娛樂的萬聖節派對時隔4年再次線下舉辦，這次全球粉絲都能第一時間看到各位偶像的新奇造型，還可以一起猜變裝背後究竟都是誰！

SM娛樂公司昨日發出公告，表示2022萬聖節派對將在10月30日晚進行紅毯直播，凡是SMARTIST OFFICIAL FANCLUB-ACE會員皆可通過Beyond LIVE收看，26日起免費發放觀看券。



SMTOWN WONDERLAND 2022



오직 SM ARTIST OFFICIAL FANCLUB – ACE 회원에게만 공개하는 “SMTOWN WONDERLAND 2022” RED CARPET LIVE에 놀러오세요



자세한 내용은 KWANGYACLUB App(SM ARTIST 팬클럽)에서 확인해주세요~!



2022. 10. 30 (SUN) PM 6:15 (KST)

https://t.co/uxY50tOTDy pic.twitter.com/G87ol3VSih — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) October 21, 2022

出席人員方面，除了KANGTA和BoA之外每組偶像團都至少有1人參加，但沒有要求每個團都全員出席。 直播預計從18：15開始、至7：30結束，需要註意的是只有紅毯拍照，不會進行採訪、也不提供字幕。 而且因為大家都變裝出席，工作人員也無法提前確認藝人身份，到時候誰是誰只能大家一起猜了XD

因為大家都會做特殊造型，雖然直播本身不設年齡限製，但仍提醒「心神微弱者」需斟酌觀看。



雖然是SM藝人的年度盛事，但其實別家公司的藝人也有悄悄關註！YG娛樂的WINNER昇成員勳就在日前的weverse直播中聊到無緣出席的遺憾。 昇勳一本正經地說：「原本想去SM萬聖節派對，但那天有團體行程。」 昇勳表示最近剛好和SM藝人一起錄了節目，實在對他們的萬聖節派對十分好奇，雖然沒有收到邀請函，但希望下次可以偷偷溜進去XD



이승훈 에스엠 할로윈 파티 가려고 했대 ㅅㅂ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

초대장은 날아오지 않았지만 몰래 가려고 했다는데 진짜 미친 거 아이가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Nthk9DHI52 — 메이 (@JN926K) October 20, 2022

網友被昇勳逗笑：「去的話可能會拿頭獎耶」、「行程真的不可以調整嗎？」 、「如果收到邀請函才更好笑吧」、「Mark呀快給他邀請函」、「WINNER其實是SM家的吧？」 、「下次說不定SM真的會給他發邀請函kkk」

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞