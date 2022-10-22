《金秘書為何那樣》《喪屍偵探》黃寶羅就要出嫁！先曝單身派對與朴娜勑、金智珉等閨密婚紗照

黃寶羅歐膩aka奉科長呂秘書，一定要幸福！

演員黃寶羅即將在11月與同為演員但近年轉往幕後的當製片的車賢宇（本名金英勳）步入禮堂，昨（21）日晚間首先曝光了閨密婚紗照。

黃寶羅於IG分享婚前單身派對與閨密白允珠、鄭伊朗、金智珉、朴娜勑與韓贇序的合照，開心寫下：「從3個月前就偷偷為我準備驚喜派對的我的朋友們，送來了很大的祝福。這些對我來說單純、善良又珍貴的朋友，和我一起，甚至比我更開心、哭得更慘，今天是讓人很煩惱該如何報答的一天，我會愛你們一輩子的。」





黃寶羅曾演出《金秘書為何那樣》、《喪屍偵探》、《達利和馬鈴薯湯》等劇，以搞笑角色見長，而圈內好友也剛好多是諧星（喜劇演員）如金智珉、朴娜勑、韓贇序等。在驚喜獻上派對祝福後，好友們亦在IG上發布相關照片傳達祝福。

朴娜勑：「寶羅姐姐我愛你，恭喜你結婚，準備了一個多月的驚喜派對……大家都辛苦了……準備成立活動企業……」朴娜勑祝福之時不忘開開玩笑。



韓贇序：「雖然晚到了很遺憾，但寶羅姐姐的單身派對完美無缺，從所有服裝、道具、裝飾都是心自挑選並布置，姐姐們一個月來心努了♡ 難以忘懷。意義深遠。幸福的。珍愛的。長長久久在一起吧❤ 祝福世上最美麗的新娘結婚♡♡♡」



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