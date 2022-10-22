[分集劇情]《凍死的戀愛》收視爬升！婚禮前10分鐘發現男友有問題！崔始源好人做到底挺李多熙出演節目！（EP5－6）

[有雷]《凍死的戀愛》劇情精彩收視率節節高升，男閨密崔始源目睹李多熙的婚禮取消，陪著她度過心碎時刻。面對即將開錄的戀愛實境節目，李多熙找來的嘉賓出了狀況，崔始源雖然二話不說就答應出演，但看著閨密對別的女生呵護有加，李多熙能夠不受影響嗎？

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《凍死的戀愛》朴載勛（崔始源飾）雖後悔自己沒能及時挽留老友麗凜（李多熙飾），眼睜睜看著她嫁給前男友，仍然有風度地出席。麗凜卻在新娘休息室遇見一位陌生女子，對方表示已懷了新郎的孩子，雖然會自行負責但也希望麗凜知道這個事實。麗凜感到非常衝擊，即使男友已表示那只是一夜情的產物，但麗凜仍心碎不已，直接走上台宣布婚禮取消。



載勛也曾歷經人生的低潮，當時他封閉自己，是麗凜找了房子讓他住在樓上，買東西的時候買一送一一定分給他一半，才讓載勛漸漸恢復生活。載勛知道此時的麗凜只想逃離人群，於是開著車將她載往自己以前也曾經想逃離現實，沉澱心靈的民宿。載勛表示自己曾消沉了好幾個月，甚至最後無法回到正軌，以致於目前生活不上不下，所以他不希望麗凜像他這樣，於是立即送麗凜前往公司投入新節目《戀愛的王國2》的錄影。

沒想到原定參與的嘉賓有負面新聞不宜參與演出，麗凜為了保住組員的工作，只好央求條件優秀的載勛出演。載勛二話不說立刻答應，任何細節都不過問。不過令人驚訝的是，之前喜歡載勛，並希望與他建立「一起吃飯的關係」的相親對象智妍，也參與了本季節目。帥氣的載勛在節目中鶴立雞群，是多位女性的首選。但他私下向麗凜表示，不會在此刻追求她，給她一些時間平復心情，但需要他的時候，無論當作朋友或是當作戀愛對象，他都非常願意，請盡量「利用」他。



麗凜幾經思考，還是對載勛說出了「此刻我最需要的是朋友」，表示希望載勛以友情方式陪伴她。載勛同時也與智妍表明自己其實喜歡的是麗凜，關於節目的內容，可以解讀只是做個樣子沒有想要認真發展，同時智妍也表示歡迎載勛「利用」她，達到節目效果。節目正式開始時，載勛認真在遊戲中大獲全勝，而他選擇的約會對象就是智妍！此時PD要求麗凜去捕捉載勛與智妍親吻的畫面，麗凜能接受載勛成為別人的暖男嗎？



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