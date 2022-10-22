今年SM万圣节派对有线上直播！旗下偶像「每团至少出一人」身份不公开，WINNER升勋遗憾透露无缘参加

SM娱乐的万圣节派对时隔4年再次线下举办，这次全球粉丝都能第一时间看到各位偶像的新奇造型，还可以一起猜变装背后究竟都是谁！

SM娱乐公司昨日发出公告，表示2022万圣节派对将在10月30日晚进行红毯直播，凡是SMARTIST OFFICIAL FANCLUB-ACE会员皆可通过Beyond LIVE收看，26日起免费发放观看券。



SMTOWN WONDERLAND 2022



오직 SM ARTIST OFFICIAL FANCLUB – ACE 회원에게만 공개하는 “SMTOWN WONDERLAND 2022” RED CARPET LIVE에 놀러오세요



자세한 내용은 KWANGYACLUB App(SM ARTIST 팬클럽)에서 확인해주세요~!



2022. 10. 30 (SUN) PM 6:15 (KST)

https://t.co/uxY50tOTDy pic.twitter.com/G87ol3VSih — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) October 21, 2022

出席人员方面，除了KANGTA和BoA之外每组偶像团都至少有1人参加，但没有要求每个团都全员出席。 直播预计从18：15开始、至7：30结束，需要注意的是只有红毯拍照，不会进行采访、也不提供字幕。 而且因为大家都变装出席，工作人员也无法提前确认艺人身份，到时候谁是谁只能大家一起猜了XD

因为大家都会做特殊造型，虽然直播本身不设年龄限制，但仍提醒「心神微弱者」需斟酌观看。



虽然是SM艺人的年度盛事，但其实别家公司的艺人也有悄悄关注！YG娱乐的WINNER升成员勋就在日前的weverse直播中聊到无缘出席的遗憾。 升勋一本正经地说：「原本想去SM万圣节派对，但那天有团体行程。」 升勋表示最近刚好和SM艺人一起录了节目，实在对他们的万圣节派对十分好奇，虽然没有收到邀请函，但希望下次可以偷偷溜进去XD



이승훈 에스엠 할로윈 파티 가려고 했대 ㅅㅂ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

초대장은 날아오지 않았지만 몰래 가려고 했다는데 진짜 미친 거 아이가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Nthk9DHI52 — 메이 (@JN926K) October 20, 2022

网友被升勋逗笑：「去的话可能会拿头奖耶」、「行程真的不可以调整吗？」 、「如果收到邀请函才更好笑吧」、「Mark呀快给他邀请函」、「WINNER其实是SM家的吧？」 、「下次说不定SM真的会给他发邀请函kkk」

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