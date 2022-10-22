今年SM万圣节派对有线上直播！旗下偶像「每团至少出一人」身份不公开，WINNER升勋遗憾透露无缘参加

今年SM万圣节派对有线上直播！旗下偶像「每团至少出一人」身份不公开，WINNER升勋遗憾透露无缘参加

KPOP   2022年10月22日   星期六15:42   Sani  

（封面图源：Twitter@SMTOWNGLOBAL，FB@OfficialYGWINNER）

SM娱乐的万圣节派对时隔4年再次线下举办，这次全球粉丝都能第一时间看到各位偶像的新奇造型，还可以一起猜变装背后究竟都是谁！

SM娱乐公司昨日发出公告，表示2022万圣节派对将在10月30日晚进行红毯直播，凡是SMARTIST OFFICIAL FANCLUB-ACE会员皆可通过Beyond LIVE收看，26日起免费发放观看券。

出席人员方面，除了KANGTA和BoA之外每组偶像团都至少有1人参加，但没有要求每个团都全员出席。 直播预计从18：15开始、至7：30结束，需要注意的是只有红毯拍照，不会进行采访、也不提供字幕。 而且因为大家都变装出席，工作人员也无法提前确认艺人身份，到时候谁是谁只能大家一起猜了XD

因为大家都会做特殊造型，虽然直播本身不设年龄限制，但仍提醒「心神微弱者」需斟酌观看。
（图源：beyondlive网站截图）

虽然是SM艺人的年度盛事，但其实别家公司的艺人也有悄悄关注！YG娱乐的WINNER升成员勋就在日前的weverse直播中聊到无缘出席的遗憾。 升勋一本正经地说：「原本想去SM万圣节派对，但那天有团体行程。」 升勋表示最近刚好和SM艺人一起录了节目，实在对他们的万圣节派对十分好奇，虽然没有收到邀请函，但希望下次可以偷偷溜进去XD

网友被升勋逗笑：「去的话可能会拿头奖耶」、「行程真的不可以调整吗？」 、「如果收到邀请函才更好笑吧」、「Mark呀快给他邀请函」、「WINNER其实是SM家的吧？」 、「下次说不定SM真的会给他发邀请函kkk」

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