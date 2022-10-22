《金秘书为何那样》《丧尸侦探》黄宝罗就要出嫁！先曝单身派对与朴娜勑、金智珉等闺密婚纱照

黄宝罗欧腻aka奉科长吕秘书，一定要幸福！

演员黄宝罗即将在11月与同为演员但近年转往幕后的当制片的车贤宇（本名金英勋）步入礼堂，昨（21）日晚间首先曝光了闺密婚纱照。

黄宝罗於IG分享婚前单身派对与闺密白允珠、郑伊朗、金智珉、朴娜勑与韩贇序的合照，开心写下：「从3个月前就偷偷为我准备惊喜派对的我的朋友们，送来了很大的祝福。这些对我来说单纯、善良又珍贵的朋友，和我一起，甚至比我更开心、哭得更惨，今天是让人很烦恼该如何报答的一天，我会爱你们一辈子的。」





黄宝罗曾演出《金秘书为何那样》、《丧尸侦探》、《达利和马铃薯汤》等剧，以搞笑角色见长，而圈内好友也刚好多是谐星（喜剧演员）如金智珉、朴娜勑、韩贇序等。在惊喜献上派对祝福后，好友们亦在IG上发布相关照片传达祝福。

朴娜勑：「宝罗姐姐我爱你，恭喜你结婚，准备了一个多月的惊喜派对……大家都辛苦了……准备成立活动企业……」朴娜勑祝福之时不忘开开玩笑。



韩贇序：「虽然晚到了很遗憾，但宝罗姐姐的单身派对完美无缺，从所有服装、道具、装饰都是心自挑选并布置，姐姐们一个月来心努了♡ 难以忘怀。意义深远。幸福的。珍爱的。长长久久在一起吧❤ 祝福世上最美丽的新娘结婚♡♡♡」



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