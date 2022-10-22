【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：中殿娘娘很厲害～播了２集就來到TOP 2！

這星期只有１部新劇開播，就是《以一當百執事》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（十月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──SBS《千元律師》：8.1（今晚播出第９集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.2──tvN《王后傘下》：7.7（今晚播出第３集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──KBS《依法相愛吧》：7.4（播至第１４集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.4──KBS《真劍勝負》：7.1（播至第６集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.5──MBC《人生勝利組》（金湯匙）：6.9（今晚播出第１０集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.6──Disney+《爭鋒相辯》：6.8（播至第１０集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.7──tvN《Blind》：6.7（今晚播出第１２集）

【台灣由愛奇藝國際版、LINE TV、中華電信MOD、Hami Video播出】

NO.8──KBS《三姐弟要勇敢》：6.1（今晚播出第９集）



NO.9──tvN《月水金火木土》：6.2（播至第１０集）

【台灣由中華電信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

NO.10──ENA《凍死的戀愛》：6.1（播至第６集）

【台灣香港都在Prime Video播出】

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