談戀愛就加薪！韓國又有新奇戀綜《社內戀愛》：談情大過天，茶水間、樓梯間全變調情聖地

韓國OTT平台Coupang Play預告推出一檔設定奇特的戀愛真人秀《社內戀愛》，12位出演者表面來到同家公司上班，其實重點是發展辦公室戀情，因為戀愛才能變成薪水！

預告片中大家來到假想的時尚公司，這裡的口號是戀愛大過工作、提倡工作與生活平衡。 一開始大家和普通上班族一樣開會討論工作，轉頭就在茶水間和電梯裡搞起曖昧、在四下無人的樓梯間相約共進晚餐，還在共用冰箱裡為心儀對象擺好零食和紙條。 公司聚餐時，更一邊喝酒一邊直球發問：「你覺得我怎麼樣？」



海報畫面更是充滿辦公室戀情的隱秘曖昧氛圍，記錄了一天中不同時段、公司不同場所的秘密約會：「上午9點，去公司談戀愛」、「下午2點，別人都不知道的茶水間」、「下午4點，只要5分鐘就好，在樓梯間」、「晚上9點，只有我們的會議室」。



這檔節目有5位MC，分別是鄭在炯、李笛、Nucksal、李美珠和安雅凜，鄭在炯也說看過前兩期之後感到久違的超級心動XD



預告片中一派清新和睦的氣息（當然出演者們煩惱的瞬間也少不了XD），在一眾偏重刺激性元素的戀綜中格外引起好感：「每個人都好清爽可愛」、「氣氛好棒哦，心動又期待」、「BGM很有品味」、「這種公司值得去」、「如果月薪是根據戀愛來計算，我的收入就是零啊kkk」。節目將在11月4日開播，已經開始期待啦！



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