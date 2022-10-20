金秀賢全黑現身日本，見面會中四處奔跑只為和遠方粉絲互動～讓人感動：歐巴用跑的上樓！

金秀賢一身黑還是很好認！

隨著各國開放國門、放寬入境限制，街頭又慢慢熱鬧起來，日本也開始湧入觀光客，大家對出國旅遊都期待已久，如今終於等到這一刻！而最近大家發現在日本街頭，有位巨星竟然出沒其中，就是金秀賢！



金秀賢一身黑色穿搭，低調卻遮不住巨星氣質！顯然金秀賢很愛黑色，不只私服常被拍到穿著黑衫，連出沒機場也是拍到一身黑色勁裝。這次金秀賢時隔7年在日本舉行了第一場粉絲見面會，身穿純白西裝的秀賢歐巴，一出場就用日語和粉絲打招呼，馬上引來一陣歡呼！



接著還一連獻唱不少歌曲，現場聽得如癡如醉。體貼的金秀賢還出現在2樓和3樓，就算粉絲坐在遠處，還是能近距離和偶像互動！粉絲表示，沒想到金秀賢會突然親自上樓出現在眼前！



金秀賢體貼粉絲的心意讓大家直呼超感動，老實的人品讓粉絲對她更念念不忘～如今已回到韓國的金秀賢，機場也有許多粉絲迎接他的歸來，希望下次能來見我們～不過也讓人注意，金秀賢又又又是All Black裝束！



[221010] Kim Soo hyun arrival at Incheon Airport departure from Japan#김수현 #金秀賢 #kimsoohyun pic.twitter.com/hgzHgaic2Y — Kim Soohyun | Jun Jihyun (@soohyunxjihyun) October 18, 2022

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