把焦點留給新人～玄彬、孫藝珍好友婚禮撞期，兩人分頭參加獻祝福，背後細心舉動引盛讚！

把焦點留給新人～玄彬、孫藝珍好友婚禮撞期，兩人分頭參加獻祝福，背後細心舉動引盛讚！

明星   2022年10月20日   星期四11:30   Lorrie  

（封面圖源：VAST娛樂）

思慮好周全呀！

近日韓國娛樂圈喜事頻傳，成就不少對金童玉女！這段時期粉絲也跟著歡喜不已。而不久前玄彬、孫藝珍（孫藝真）宣布大婚消息，隨後也公布已經懷孕、準備迎接小生命！讓人期待寶寶見世的那天～

兩人因戲劇《愛的迫降》結緣，在爆出交往後，如今已順利修成正果、共組幸福家庭，大家都認為兩人超配～完全是一對佳偶天成！

在懷孕期間孫藝珍極少公開露面，讓大眾對她的狀態十分好奇，而先前她挺著孕肚出席好友婚宴的畫面曝光，只見她滿臉幸福、為佳偶鼓掌，大家也將目光放在孕肚上，孫藝珍在懷孕階段氣色仍然很好，但也更增溫柔氣息！

為了不過度吸引媒體，也希望大家把目光放在新人身上，兩人決定個別出席婚禮，除了做代表獻上祝福，也將焦點留給新郎新娘，還站在邊角不引人注目，禮貌貼心的舉動被網友發現，獲得超多讚賞！

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