把焦點留給新人～玄彬、孫藝珍好友婚禮撞期，兩人分頭參加獻祝福，背後細心舉動引盛讚！

思慮好周全呀！

近日韓國娛樂圈喜事頻傳，成就不少對金童玉女！這段時期粉絲也跟著歡喜不已。而不久前玄彬、孫藝珍（孫藝真）宣布大婚消息，隨後也公布已經懷孕、準備迎接小生命！讓人期待寶寶見世的那天～



兩人因戲劇《愛的迫降》結緣，在爆出交往後，如今已順利修成正果、共組幸福家庭，大家都認為兩人超配～完全是一對佳偶天成！



在懷孕期間孫藝珍極少公開露面，讓大眾對她的狀態十分好奇，而先前她挺著孕肚出席好友婚宴的畫面曝光，只見她滿臉幸福、為佳偶鼓掌，大家也將目光放在孕肚上，孫藝珍在懷孕階段氣色仍然很好，但也更增溫柔氣息！



#SonYeJin Preggy Mommy Son Ye Jin. Manifesting for hd photos pic.twitter.com/88zxpfvEX5 — Pinkeye (@Pinkeye90556729) October 16, 2022

為了不過度吸引媒體，也希望大家把目光放在新人身上，兩人決定個別出席婚禮，除了做代表獻上祝福，也將焦點留給新郎新娘，還站在邊角不引人注目，禮貌貼心的舉動被網友發現，獲得超多讚賞！



The attention he got. He looks clueless and uncomfortable there. #HyunBin



Crto: crazylittlething218 pic.twitter.com/aEovhpq9MI — #BinJin Love Is…..Destiny | #BabyBinJin is coming (@writer_liltash) October 19, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞