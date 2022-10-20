《還魂》第2季《還魂：光與影》將於12月10日首播！李宰旭浴火重生&高允貞歸來，「洪氏姊妹」將寫下什麼樣的故事結局？

相信大家都很好奇落壽（高允貞 飾）怎麼找回自己的「肉體」吧！

由《金秘書為何那樣》朴俊和導演執導、《德魯納酒店》「洪氏姊妹」執筆，今年（2022年）6月至8月於tvN播出的電視劇《還魂》（共20集），將於12月10日推出第2季《還魂：光與影》（共10集）。

第1季結尾，張煜（李宰旭 飾）原本打算和無德（庭沼珉 飾）成親、一起去沙里村尋找她的身世線索，也把體內的冰石帶離紛爭。不料，無德失控了。為保護無德，張煜被刺死，其屍體也被公開火化。張煜的意識在一片秘境中撿起冰石，火焰隨之變換色彩和形態，隨著一聲爆炸，張煜浴火重生。

緊接著第2季預告，失去術力的張煜已然恢復，交戰時不費吹灰之力。第1季的主要角色們依次登場，最後一幕出現的是飾演「落壽」的高允貞，她長髮披肩、美麗動人…

從《請輸入檢索詞WWW》薛智煥、《意外發現的一天》白經，再到《還魂》張煜，‎李宰旭目前可謂有3個「人生角色」‎。不曉得各位最喜歡他在哪部作品的表現呢？

雖然有不少觀眾表示，第2季的女主角從可愛的庭沼珉變成美艷的高允貞，相當不能接受；但也有人期待，這部作品原本就有許多意想不到的地方，非常好奇編劇「洪氏姊妹」會如何圓滿這個故事。也有網友猜測，或許第2季是《還魂》的前傳？但若真的是這樣，包含張煜的「天下四季」等角色的故事，又該如何進行？總之，一切靜待首播日的到來，希望能為觀眾們解惑。



同場加映♥：《還魂》韓國取景地自然風光超美！20大拍攝地點一次搜羅‎

各地逐漸「解封」啦～這些場景可以先收藏起來，有機會的話就可以親臨現場囉！

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