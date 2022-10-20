像親弟弟般陪伴癌末母親，Super Junior藝聲《神秘二重唱》曝與音樂劇演員金南浩動人情誼

藝聲好暖♥ 不小心也跟著想哭了QQ

由於演出音樂劇而認識，Super Junior藝聲與音樂劇演員金南浩一直以來維繫著深厚的友誼，17日兩人雙雙受邀音樂節目《神秘二重唱》，透露了背後有段故事。

藝聲與金南浩合唱李承哲名曲《姻緣》，起初隔著布幕，兩人都相當專心的演唱，但一拿掉布幕，金南浩就掩不住激動的笑場甚至眼眶泛淚。原來，這場演唱是起因藝聲的一個「約定」。



藝聲2008年踏入音樂劇圈子便認識了金南浩，金南浩身為前輩給予許多幫助，兩個人也會互相傾吐心聲。藝聲娓娓道來這段緣分時，金南浩站在旁邊已開始拭淚，接著解釋和自己過世的母親有關係。

金南浩的母親大約在2019年與藝聲於日本合演舞台劇《ALTAR BOYZ》之後，因罹患胰臟癌末期過世。在金南浩母親過世前與病魔抗爭的日子，藝聲都會固定到醫院陪伴，甚至臨終前也趕往江原道，在喪禮期間就算有海外行程，同樣能抽空就抽空。

金南浩說：「其實我已經把（過世的）父母放在心底，把藝聲的父母當成自己的父母，（藝聲）對我來說已經是家人了。」



藝聲透露自己有個約定，表示自己一直很喜歡金南浩的開朗，卻在公演謝幕時見到金南浩為生病的母親落淚，他在探病時便和金南浩母親立下約定：要和南浩哥一起在電視上演出。

「因為媽媽您生病了，還沒能看見哥的演出，如果不能親自到場，我會在電視上和哥一起表演，如果能看到再離開就好了，所以在這之前要健健康康的。」藝聲回顧當時的情景哽咽了，金南浩聽了淚不停流。

很可惜沒能在金南浩母親過世前實現約定，但藝聲始終惦記著，直至三年後的今日在《神秘二重唱》實現，「我相信哥的媽媽在天上會看見的，所以還是想遵守約定。我覺得現在我的心，比任何人都還要幸福。」



金南浩認為自己與藝聲在某個瞬間就成了兄弟，宛如同對父母生的，也表明自己從完全不關心Super Junior，到現在已是忠實的粉絲、ELF一員！現場人聽了都破涕為笑。

兩個人最後互相表達謝意與「我愛你」，並且合唱藝聲的歌曲〈非你不可〉，為這場舞台畫下美麗句點。



▼節目片段







節目播出過後，金南浩在IG發布長文說明自己不知道藝聲和母親有過約定，形容藝聲默默守著約定的心「多麼溫暖、多麼炙熱，令人淚流不止」。雖然未能讓母親在生前看到表演，但他說：「媽媽今天應該也非常非常幸福，折磨很久的病痛應該也痊癒了。」



藝聲則發文表達會繼續為金南浩應援，無論在何處，最後再次表達感激，感謝有那麼一位值得信任且頻率相通的哥哥。



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