SF9路雲加盟《帶輪子的家4》做囉嗦「忙內」！與成東鎰＆金希沅爆笑磨合XD

平日生活為太多瑣碎事而忙又煩，當中總需要一點療癒，有時停下收看一下韓國綜藝節目都是一個不錯的選擇！

由成東鎰、金希沅主持的《帶輪子的家4》已開播。繼前三季「忙內」有呂珍九、任時完及孔明加入後，今次就換上了男團SF9中有「團內媽媽」稱號的路雲，勢必與過往「忙內」一樣，與成東鎰、金希沅產生超爆笑化學反應！



擔任《帶輪子的家4》「忙內」的路雲自2019年演出韓劇《意外發現的一天》後人氣急升，馬上成為綜藝節目「新寵兒」。想不到帥氣顏值的他私底下是一名嚴重潔癖者，其他團員笑言打掃的任務都交由路雲負責，「反正他很愛乾淨，所以由他負責！」除此之外，路雲曾收過粉絲太貴重禮物，於是就會「囉嗦」粉絲不要亂花錢，搞到粉絲都覺得這個偶像太長氣，換來「團內媽媽」稱號。



《帶輪子的家4》是以「微屋」概念所推出的綜藝節目，三人將把全韓國各個角落當作自家院子生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常生活。究竟兩位前輩成東鎰和金希沅的耳朵會否被路雲「囉嗦」轟炸？就要密切留意《帶輪子的家4》逢星期四播出的進度。



除此之外，還有讓5對高顏值分手情侶再次重聚、看他們在找回逝去的愛與尋找新愛情之間角力的戀愛綜藝《換乘戀愛2》。



以及尹敏秀、李鍾赫、秋成勳和李東國帶著孩子去旅行的親子真人騷《現在跟我來》，同樣可在黃Viu收看。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞