《还魂》第2季《还魂：光与影》将於12月10日首播！李宰旭浴火重生&高允贞归来，「洪氏姊妹」将写下什么样的故事结局？

相信大家都很好奇落寿（高允贞 饰）怎么找回自己的「肉体」吧！

由《金秘书为何那样》朴俊和导演执导、《德鲁纳酒店》「洪氏姊妹」执笔，今年（2022年）6月至8月於tvN播出的电视剧《还魂》（共20集），将於12月10日推出第2季《还魂：光与影》（共10集）。

第1季结尾，张煜（李宰旭 饰）原本打算和无德（庭沼珉 饰）成亲、一起去沙里村寻找她的身世线索，也把体内的冰石带离纷争。不料，无德失控了。为保护无德，张煜被刺死，其尸体也被公开火化。张煜的意识在一片秘境中捡起冰石，火焰随之变换色彩和形态，随著一声爆炸，张煜浴火重生。

紧接著第2季预告，失去术力的张煜已然恢复，交战时不费吹灰之力。第1季的主要角色们依次登场，最后一幕出现的是饰演「落寿」的高允贞，她长发披肩、美丽动人…

从《请输入检索词WWW》薛智焕、《意外发现的一天》白经，再到《还魂》张煜，‎李宰旭目前可谓有3个「人生角色」‎。不晓得各位最喜欢他在哪部作品的表现呢？

虽然有不少观众表示，第2季的女主角从可爱的庭沼珉变成美艳的高允贞，相当不能接受；但也有人期待，这部作品原本就有许多意想不到的地方，非常好奇编剧「洪氏姊妹」会如何圆满这个故事。也有网友猜测，或许第2季是《还魂》的前传？但若真的是这样，包含张煜的「天下四季」等角色的故事，又该如何进行？总之，一切静待首播日的到来，希望能为观众们解惑。



同场加映♥：《还魂》韩国取景地自然风光超美！20大拍摄地点一次搜罗‎

各地逐渐「解封」啦～这些场景可以先收藏起来，有机会的话就可以亲临现场罗！

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