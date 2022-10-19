都來重溫一次！金恩淑編劇構思《鬼怪》時的大綱，光看介紹就滿滿的畫面感，孔劉和金高銀全都演出來了

經典韓劇《鬼怪》就是那麼神奇。
當秋風吹起，天氣轉涼時就會想起它; 當不知道看什麼時，依舊會想起它，每一次的重溫都是一次約會，是與唯美、與冬日時尚，與愛和智慧，近距離感受「神性」的心路旅程。
日前韓網上出現了《鬼怪》編劇金恩淑作家在構思這部劇時的大綱，引爆網友關注，再次掀起關於《鬼怪》的回憶殺！
「鬼怪」金信（推定為939歲）
他的名字中就藏著伏筆和劇透，百姓們稱他為「神」（韓文中「信」與「神」同音）。 他渾身是血、滿眼殺氣地迎敵而上，人如其名，他就是「武神」，因為他的存在，百姓們才能安居樂業。 每一個和平的夜晚，百姓們都將金信視為「王」。 他能夠清楚看到敵人們的刀刃，卻看不到年輕君主心中的妒忌與害怕，最後成了他日夜守護的主君的刀下魂。 一夜之間他從英雄淪為逆賊，而眼前依舊是那片湛藍的天空。 不老不死不知是上天的賞賜還是懲罰，那之後的939年中金信作為鬼怪活著，胸口直直插入一把利劍，瀕死的痛苦瞬間與之形影不離，神經衰弱、躁鬱症、失眠症也接踵而來。 一如既往，即使過去了千年，君主依舊無能，天空依舊湛藍，哪怕身為鬼怪，金信也改變不了守護百姓的習慣。 人類對此一無所知，他是他們900年的守護神，是在不滅的時間裡與他們共存的「陰間使者」，他也是一個安慰，而這個安慰也促使「同居」的發生。 和禁慾、素食主義者的陰間使者不同，鬼怪更愛美人和酒肉，所謂的節操早在還是將軍時就已經充分展示過了。
「只有鬼怪新娘才能拔掉此劍」，這是多麼浪漫的詛咒啊，原以為是那樣的容易。 不僅身形高大、風流倜儻，還有女人們最愛的時間和金錢，然而至今為止沒有任何一個女人發現那把劍。 然而某日，他邂逅了被稱為「鬼怪新娘」的19歲少女恩倬，居然是個連戶口本上的墨跡尚未乾透的高中生新娘。 對他來說，恩倬只是幫他脫離痛苦，走向滅亡的工具人，換句話說恩倬是能夠殺死他的唯一武器。 想死的時候就去討恩倬的歡心，不想死的時候就疏遠她，一天的心情可能要轉換12次。 有時想要回歸「虛無」，有時又覺得這樣的生活其實是可以忍受的，看到變幻無常的金信，恩倬始終以笑容面對，金信不去考慮死亡的時間越來越久了......
一種被突如其來的感情束縛住的不詳預感在心中升起，恩倬的笑容總是能將金信游離的心拽回現實，不停想要轉頭回望的到底是不滅的生活，還是你的臉龐？ 啊，是你的臉龐啊。
人類新娘恩倬（19歲）
原本是懸疑+貧窮爛片的人生突然被強行融入了夢幻梗。 失去媽媽的那個夜晚，只能跟著姨媽搬家，因為別無選擇。 從那時起恩倬就醒悟了，這世上沒有神，沒有人會關心恩倬活得好不好。 雖然是韓國最普通的高三考生，但她的人生從出生開始就註定著不平凡。 媽媽在她9歲時離世，爸爸在她還未出生時就已經離開了。 雖然媽媽只陪伴了她9年，卻也是她18歲人生中的一半，讓她覺得這樣的生活也很幸福。 恩倬是小透明一樣的存在，直到看到鄰居家小狗死了，才讓她第一次察覺自己竟然能看到亡魂。 在朋友們的眼中，恩倬就是個詭異的孩子，也因此她總是孤零零一個人。
原以為人生集合了所有的人間不幸，卻沒想到邂逅了金信。 啊，他和其他鬼是一樣的吧，但他卻說自己是鬼神，而恩倬的命運就是成為他的新娘。 能夠看到鬼的八字就夠讓人難受的了，居然還是鬼怪新娘？ 命運？ 還真是個浪漫的詞彙呢。 不過，比起傳統故事中的形象，他還真不錯。 不管是哪扇門，只要神打開的話就會搖身一變成為充滿夢想、幻想和冒險的樂園。 被勾起好奇心已經成為了習慣，看不到就會想見面...... 等待金信就如同等待尚未到來的美好未來一樣讓人悸動。 有時候因為他情緒不穩定會覺得很煩人，但看到他插著一把劍活著，又覺得該包容他。 他竟然讓我拔掉那把劍，聽起來像是要結束一般讓人心痛。
聽說人有4次人生，這又是哪一生呢？ 如果可以的話，我希望是第一次，這樣就可以在第二次、第三次、最後一次人生裡見到你。
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