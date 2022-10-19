韓孝周泰國展現健康美，肌肉線條＋緊身運動褲，性感程度簡直絕了！

健康又不失性感！

韓孝周縱橫藝界多年，拍攝作品部部締造收視佳績，放在今時仍是經典之作。是家喻戶曉的女演員，即便演藝圈內美女如雲，但韓孝周清新獨特的氣質，加上才華出眾、運動細胞優異，是名符其實的零缺點女神。



因為《燦爛的遺產》和李昇基合作，創下空前收視紀錄，而後又因古裝劇《同伊》一舉獲得MBC演技大賞最年輕「大賞」得獎者！去年推出戲劇作品《Happiness》，與男星朴炯植合演，講述一個狂人傳染病爆發的世界，身為特工要員的主角要如何應對，除了精彩打鬥的霸氣畫面，劇中也探討許多人性議題，兩位主演的火花也讓觀眾十分動容！



韓孝周最近在個人社群上，展現了難得的一面。在泰國的她，將膚色曬成了古銅肌，展現藝界少見的健康美，笑容燦爛的她穿著輕便性感，緊身運動服更顯現勻稱的身材，隱約還有肌肉線條！



最近正在拍攝新作品的韓孝周，也勤於分享動態、拍攝的新畫報獲得不少稱讚！她表示近期努力接受運動訓練，想好好炫耀變強壯的肌肉，一雙大長腿吸睛程度滿滿，雖然常做高強度運動，腿卻還是又長又細！精緻的小臉也令大家稱羨不已～韓孝周熱愛運動，連帶也有健康好身材！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞