都来重温一次！金恩淑编剧构思《鬼怪》时的大纲，光看介绍就满满的画面感，孔刘和金高银全都演出来了

经典韩剧《鬼怪》就是那么神奇。
当秋风吹起，天气转凉时就会想起它; 当不知道看什么时，依旧会想起它，每一次的重温都是一次约会，是与唯美、与冬日时尚，与爱和智慧，近距离感受「神性」的心路旅程。
日前韩网上出现了《鬼怪》编剧金恩淑作家在构思这部剧时的大纲，引爆网友关注，再次掀起关於《鬼怪》的回忆杀！
「鬼怪」金信（推定为939岁）
他的名字中就藏著伏笔和剧透，百姓们称他为「神」（韩文中「信」与「神」同音）。 他浑身是血、满眼杀气地迎敌而上，人如其名，他就是「武神」，因为他的存在，百姓们才能安居乐业。 每一个和平的夜晚，百姓们都将金信视为「王」。 他能够清楚看到敌人们的刀刃，却看不到年轻君主心中的妒忌与害怕，最后成了他日夜守护的主君的刀下魂。 一夜之间他从英雄沦为逆贼，而眼前依旧是那片湛蓝的天空。 不老不死不知是上天的赏赐还是惩罚，那之后的939年中金信作为鬼怪活著，胸口直直插入一把利剑，濒死的痛苦瞬间与之形影不离，神经衰弱、躁郁症、失眠症也接踵而来。 一如既往，即使过去了千年，君主依旧无能，天空依旧湛蓝，哪怕身为鬼怪，金信也改变不了守护百姓的习惯。 人类对此一无所知，他是他们900年的守护神，是在不灭的时间里与他们共存的「阴间使者」，他也是一个安慰，而这个安慰也促使「同居」的发生。 和禁欲、素食主义者的阴间使者不同，鬼怪更爱美人和酒肉，所谓的节操早在还是将军时就已经充分展示过了。
「只有鬼怪新娘才能拔掉此剑」，这是多么浪漫的诅咒啊，原以为是那样的容易。 不仅身形高大、风流倜傥，还有女人们最爱的时间和金钱，然而至今为止没有任何一个女人发现那把剑。 然而某日，他邂逅了被称为「鬼怪新娘」的19岁少女恩倬，居然是个连户口本上的墨迹尚未干透的高中生新娘。 对他来说，恩倬只是帮他脱离痛苦，走向灭亡的工具人，换句话说恩倬是能够杀死他的唯一武器。 想死的时候就去讨恩倬的欢心，不想死的时候就疏远她，一天的心情可能要转换12次。 有时想要回归「虚无」，有时又觉得这样的生活其实是可以忍受的，看到变幻无常的金信，恩倬始终以笑容面对，金信不去考虑死亡的时间越来越久了......
一种被突如其来的感情束缚住的不详预感在心中升起，恩倬的笑容总是能将金信游离的心拽回现实，不停想要转头回望的到底是不灭的生活，还是你的脸庞？ 啊，是你的脸庞啊。
人类新娘恩倬（19岁）
原本是悬疑+贫穷烂片的人生突然被强行融入了梦幻梗。 失去妈妈的那个夜晚，只能跟著姨妈搬家，因为别无选择。 从那时起恩倬就醒悟了，这世上没有神，没有人会关心恩倬活得好不好。 虽然是韩国最普通的高三考生，但她的人生从出生开始就注定著不平凡。 妈妈在她9岁时离世，爸爸在她还未出生时就已经离开了。 虽然妈妈只陪伴了她9年，却也是她18岁人生中的一半，让她觉得这样的生活也很幸福。 恩倬是小透明一样的存在，直到看到邻居家小狗死了，才让她第一次察觉自己竟然能看到亡魂。 在朋友们的眼中，恩倬就是个诡异的孩子，也因此她总是孤零零一个人。
原以为人生集合了所有的人间不幸，却没想到邂逅了金信。 啊，他和其他鬼是一样的吧，但他却说自己是鬼神，而恩倬的命运就是成为他的新娘。 能够看到鬼的八字就够让人难受的了，居然还是鬼怪新娘？ 命运？ 还真是个浪漫的词汇呢。 不过，比起传统故事中的形象，他还真不错。 不管是哪扇门，只要神打开的话就会摇身一变成为充满梦想、幻想和冒险的乐园。 被勾起好奇心已经成为了习惯，看不到就会想见面...... 等待金信就如同等待尚未到来的美好未来一样让人悸动。 有时候因为他情绪不稳定会觉得很烦人，但看到他插著一把剑活著，又觉得该包容他。 他竟然让我拔掉那把剑，听起来像是要结束一般让人心痛。
听说人有4次人生，这又是哪一生呢？ 如果可以的话，我希望是第一次，这样就可以在第二次、第三次、最后一次人生里见到你。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究