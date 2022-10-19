金宣虎就要回歸電視劇！有望演出《亥時蜃樓》霸道君主，原著為《雲畫的月光》尹梨修作品

霸道君主!!!

因私生活爭議而將近一年沒有在電視上露臉的金宣虎，今（19）日有好消息正準備回歸電視劇，收到了全新電視劇《亥時蜃樓》（又譯海市蜃樓）的邀約。



根據各家韓媒報導，新劇《亥時蜃樓》製作公司Studio & New透露了正在和金宣虎討論演出與否，而金宣虎的經紀公司S.A.L.T娛樂也證實「正積極討論中」。

《亥時蜃樓》原作為古代愛情小說，與《雲畫的月光》同為尹梨修作家作品，戲劇背景放在15世紀的朝鮮，情節為架空歷史，講述最厲害的天才君主與一名被命運鎖鏈束縛的神祕女子之間的宮廷羅曼史，作家尹梨修將親自擔任編劇。

▼原著小說封面照&漫畫版封面照



▼中文版實體小說書影



金宣虎受邀的角色即男主角，天才科學家王世子「李珦」（珦音同向）。據原作情節，李珦俊美且聰穎，因為熱衷於科學在宮中成立了研究機構「蜃樓」，某天晚上遇見了擁有預知未來能力的美麗女子「海樓」，開始捉弄起她、想把玩在手掌心。

金宣虎自去年《海岸村恰恰恰》終映過後發生的私人風波，已鮮少公開活動，今年7月以話劇《Touching The Void》復出，也正準備12月的粉絲見面會，看來很快就能看見金宣虎重返電視螢幕，甚至還是演出過去不少網友敲碗的霸道角色呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞