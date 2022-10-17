金惠秀《王后傘下》展「眉毛演技」僅播出兩集收視率逼近二位數！與惡婆婆金海淑一登場就對罵！

tvN週末剛剛開播的新劇《王后傘下》收視率直逼二位數！由金惠秀所飾演的中殿娘娘，對上了心機超重的婆婆大妃娘娘金海淑，首集就上演兩人的唇槍舌戰，雖然生了五個兒子，這個中殿還是如坐針氈啊〜

《王后傘下》劇情描述在王宮中為了爭奪世子地位，不管是貴人、得到承恩的後宮，以及中殿娘娘，都費盡心思讓自己的孩子在課堂上表現得最棒，才能得到殿下的賞識，甚至有機會成為世子。每個母親都以自己獨特的方式守護自己的兒子，中殿也感到備受威脅，因為她的兒子除了已經是世子邸下的大兒子以外，其他四個完全都是不受控的闖禍精，也常被大妃娘娘處罰。



金惠秀的「眉毛演技」非常逗趣，一挑眉就覺得事有蹊蹺，而首播收視率就從全國平均7.6％起跑，第二集播出後更躍升到9.1％直逼雙位數。原本以自己的長子為傲的中殿，卻發現長子有著嚴重疾病時常昏厥，大妃也表明「是看在世子分上才忍你當中殿」，表示金惠秀地位岌岌可危。她意識到若長子不幸離世，自己與其他四位孩子應該下場也不會太好，因此開始思考如何保護孩子們。



以往宮廷劇中的宮鬥，大部分是後宮與中殿為了爭奪王的愛，而互相勾心鬥角，但《王后傘下》卻是以保護自己孩子的堅強母親為出發點，每一位母親都有自己的教育方式，檯面上檯面下都進行著明爭暗鬥，每一位王子們的個性也非常不同，在首集就展現出他們的個性以及對立感。金惠秀該如何出招對抗心機超重的婆婆金海淑？她的兒子們又將惹出什麼樣的禍端？只能說媽媽們心臟超大顆，叛逆期的兒子們能不能懂事點啊！



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