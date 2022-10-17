《我的出走日記》孫錫久出沒漢江邊，被拍到隨地坐下看表演，民眾興奮搶合照！

完全沒架子！
今年以作品《我的出走日記》爆紅的孫錫久，劇中角色神秘頹廢，熟男風格圈粉無數，播出後因大叔魅力蔚為風潮，人氣翻漲！
學生時期在美國、加拿大完成學業的孫錫久，就讀藝術學校、還曾在伊拉克服兵役！閱歷豐富見聞超廣，因一口流利外文能力，出演美劇《超感8人組》時，出場就帥翻觀眾，在戲劇、電影呈現出多樣面向，男性荷爾蒙爆表。
발음에 꿀 바른 손석구 영어 짤강 들고 왔음#손석구 #SonSukKu #센스8 #sense8 #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/K9SYTjw8df— Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) June 5, 2022
孫錫久現實中也是行徑隨興自然，給人舒服從容的感覺。
最近孫錫久被拍到出沒漢江邊，讓網友覺得超有趣而瘋狂轉傳！只見孫一身輕便席地而坐，和一般人並無不同，悠閒欣賞街頭藝人表演。即便隱身在人群中，還是被粉絲發現～熱情的民眾馬上上前希望合照，他也一口答應！看來十分享受這段時光。
손석구 인스타 스토리— 흐미 (@ri_bbonn) October 14, 2022
한강이라니ㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠ
아저씨도 이제 모두가 알아보는 구씨라고ㅜ pic.twitter.com/XmyqiyrcEA
親切隨和的孫錫久，對粉絲合照的要求來者不拒，看起來人氣爆棚！期待近期孫錫久推出新作品～
아.. 미쳐버리겟다..— 우언 (@qwhatwehad) October 14, 2022
한강에서 나빼고 팬미팅 하는데요 손석구 pic.twitter.com/U3Rm0hXhig
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