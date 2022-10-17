《我的出走日記》孫錫久出沒漢江邊，被拍到隨地坐下看表演，民眾興奮搶合照！

完全沒架子！

今年以作品《我的出走日記》爆紅的孫錫久，劇中角色神秘頹廢，熟男風格圈粉無數，播出後因大叔魅力蔚為風潮，人氣翻漲！



學生時期在美國、加拿大完成學業的孫錫久，就讀藝術學校、還曾在伊拉克服兵役！閱歷豐富見聞超廣，因一口流利外文能力，出演美劇《超感8人組》時，出場就帥翻觀眾，在戲劇、電影呈現出多樣面向，男性荷爾蒙爆表。



孫錫久現實中也是行徑隨興自然，給人舒服從容的感覺。



最近孫錫久被拍到出沒漢江邊，讓網友覺得超有趣而瘋狂轉傳！只見孫一身輕便席地而坐，和一般人並無不同，悠閒欣賞街頭藝人表演。即便隱身在人群中，還是被粉絲發現～熱情的民眾馬上上前希望合照，他也一口答應！看來十分享受這段時光。



손석구 인스타 스토리

한강이라니ㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠ

아저씨도 이제 모두가 알아보는 구씨라고ㅜ pic.twitter.com/XmyqiyrcEA — 흐미 (@ri_bbonn) October 14, 2022

親切隨和的孫錫久，對粉絲合照的要求來者不拒，看起來人氣爆棚！期待近期孫錫久推出新作品～



아.. 미쳐버리겟다..

한강에서 나빼고 팬미팅 하는데요 손석구 pic.twitter.com/U3Rm0hXhig — 우언 (@qwhatwehad) October 14, 2022

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