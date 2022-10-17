金惠秀《王后伞下》展「眉毛演技」仅播出两集收视率逼近二位数！与恶婆婆金海淑一登场就对骂！

tvN周末刚刚开播的新剧《王后伞下》收视率直逼二位数！由金惠秀所饰演的中殿娘娘，对上了心机超重的婆婆大妃娘娘金海淑，首集就上演两人的唇枪舌战，虽然生了五个儿子，这个中殿还是如坐针毡啊〜

《王后伞下》剧情描述在王宫中为了争夺世子地位，不管是贵人、得到承恩的后宫，以及中殿娘娘，都费尽心思让自己的孩子在课堂上表现得最棒，才能得到殿下的赏识，甚至有机会成为世子。每个母亲都以自己独特的方式守护自己的儿子，中殿也感到备受威胁，因为她的儿子除了已经是世子邸下的大儿子以外，其他四个完全都是不受控的闯祸精，也常被大妃娘娘处罚。



金惠秀的「眉毛演技」非常逗趣，一挑眉就觉得事有蹊跷，而首播收视率就从全国平均7.6％起跑，第二集播出后更跃升到9.1％直逼双位数。原本以自己的长子为傲的中殿，却发现长子有著严重疾病时常昏厥，大妃也表明「是看在世子分上才忍你当中殿」，表示金惠秀地位岌岌可危。她意识到若长子不幸离世，自己与其他四位孩子应该下场也不会太好，因此开始思考如何保护孩子们。



以往宫廷剧中的宫斗，大部分是后宫与中殿为了争夺王的爱，而互相勾心斗角，但《王后伞下》却是以保护自己孩子的坚强母亲为出发点，每一位母亲都有自己的教育方式，台面上台面下都进行著明争暗斗，每一位王子们的个性也非常不同，在首集就展现出他们的个性以及对立感。金惠秀该如何出招对抗心机超重的婆婆金海淑？她的儿子们又将惹出什么样的祸端？只能说妈妈们心脏超大颗，叛逆期的儿子们能不能懂事点啊！



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