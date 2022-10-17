柳承龍20代與現在50代長相根本一模一樣！時尚卻是走在超前端， 被封「骯髒性感傳奇」

大叔當年也太潮了吧～

柳承龍與廉晶雅主演音樂劇電影《人生真美麗》熱映中，劇情讓人又哭又笑頗受好評。由於劇中柳承龍與廉晶雅從20代演到50代，戲外「柳承龍的20代」時隔多年再次成為話題！



柳承龍2013年以《7號房的禮物》感動無數觀眾，最後拿下百想藝術大賞之大賞、大鐘獎男主角獎等獎晉升影帝，當年的柳承龍與電影《7號房的禮物》相當有話題性，韓網論壇便流傳一張柳承龍20多歲模樣，一頭長捲髮還蓄鬍，被形容「骯髒性感」。



後來陸陸續續有更多柳承龍年輕時候的照片出現，不是平頭就是長髮造型，因為一系列照片「太傳奇了」，開始有人奉他為「骯髒性感傳奇人物」。柳承龍後來曾在節目上說明，自己當年會留意頭長髮是為了舞台劇《亂打秀》表演。



很神奇的是，若不看頭髮與鬍子，柳承龍的面貌彷彿「三十年來如一日」，與他前幾日‎幽默自稱：「能演我學生時代的演員，應該要車銀優那種程度。」似乎有所差距，不過能維持30年來不變的面貌實屬難得！

不曉得是不是因為「真的都沒變」，柳承龍在《人生真美麗》飾演50代的男主角「振奉」，也親自上陣演出振奉的20代。對此，柳承龍還是很不好意思，上節目都會搞笑的說：「我是新兵，但臉怎麼看都像連長。」



不過看過《人生真美麗》的一些觀眾，仍覺得柳承龍親自演出20代完全沒問題，因為拿他現實的照片一比就知道了！



▼附上柳承龍作客節目《全知干預視角》影片，內容提及他與主持人宋恩伊瘋狂的20代青春



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