《我的出走日记》孙锡久出没汉江边，被拍到随地坐下看表演，民众兴奋抢合照！

完全没架子！

今年以作品《我的出走日记》爆红的孙锡久，剧中角色神秘颓废，熟男风格圈粉无数，播出后因大叔魅力蔚为风潮，人气翻涨！



学生时期在美国、加拿大完成学业的孙锡久，就读艺术学校、还曾在伊拉克服兵役！阅历丰富见闻超广，因一口流利外文能力，出演美剧《超感8人组》时，出场就帅翻观众，在戏剧、电影呈现出多样面向，男性荷尔蒙爆表。



孙锡久现实中也是行径随兴自然，给人舒服从容的感觉。



最近孙锡久被拍到出没汉江边，让网友觉得超有趣而疯狂转传！只见孙一身轻便席地而坐，和一般人并无不同，悠闲欣赏街头艺人表演。即便隐身在人群中，还是被粉丝发现～热情的民众马上上前希望合照，他也一口答应！看来十分享受这段时光。



손석구 인스타 스토리

한강이라니ㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠ

아저씨도 이제 모두가 알아보는 구씨라고ㅜ pic.twitter.com/XmyqiyrcEA — 흐미 (@ri_bbonn) October 14, 2022

亲切随和的孙锡久，对粉丝合照的要求来者不拒，看起来人气爆棚！期待近期孙锡久推出新作品～



아.. 미쳐버리겟다..

한강에서 나빼고 팬미팅 하는데요 손석구 pic.twitter.com/U3Rm0hXhig — 우언 (@qwhatwehad) October 14, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻