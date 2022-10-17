《我的出走日记》孙锡久出没汉江边，被拍到随地坐下看表演，民众兴奋抢合照！

《我的出走日记》孙锡久出没汉江边，被拍到随地坐下看表演，民众兴奋抢合照！

明星   2022年10月17日   星期一16:00   Lorrie  

（封面图源：TVdaily）

完全没架子！

今年以作品《我的出走日记》爆红的孙锡久，剧中角色神秘颓废，熟男风格圈粉无数，播出后因大叔魅力蔚为风潮，人气翻涨！

学生时期在美国、加拿大完成学业的孙锡久，就读艺术学校、还曾在伊拉克服兵役！阅历丰富见闻超广，因一口流利外文能力，出演美剧《超感8人组》时，出场就帅翻观众，在戏剧、电影呈现出多样面向，男性荷尔蒙爆表。

孙锡久现实中也是行径随兴自然，给人舒服从容的感觉。

最近孙锡久被拍到出没汉江边，让网友觉得超有趣而疯狂转传！只见孙一身轻便席地而坐，和一般人并无不同，悠闲欣赏街头艺人表演。即便隐身在人群中，还是被粉丝发现～热情的民众马上上前希望合照，他也一口答应！看来十分享受这段时光。

亲切随和的孙锡久，对粉丝合照的要求来者不拒，看起来人气爆棚！期待近期孙锡久推出新作品～

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《我的出走日记》孙锡久出没汉江边，被拍到随地坐下看表演，民众兴奋抢合照！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手