《看我的肩膀，都脫臼了呀》史上最多16人出演！羅PD請大家1小時內叫來各自酒友，猜猜都有誰？

節目組對目前還沒公開身份的嘉賓分別給出了一句話提示，大家猜到都是誰了嗎？ XD

14日這期《看我的肩膀，都脫臼了呀》有點特別，羅PD沒有請來任何嘉賓，而是開始錄製後才告訴圭賢、殷志源、閔浩：在1小時之內叫來各自的酒友，人數最少的負責結賬！閔浩立即看出情況不對：「所以這期節目的製作費是零啊！嘉賓出演費也沒有，酒錢也不出。」



吐槽歸吐槽，開始計時後三個人立即各自打電話叫人。 圭賢打給「圭LINE」的昌珉和隊友銀赫，沒想到銀赫昨天還在宿舍打過招呼、現在竟跑去峇厘島; 又打給EXO的SUHO，對方竟然在東京XD不過還是初步召喚到徐仁國、DinDin（一接電話就問「又錄節目嗎？」 XD）、安宰賢、INFINITE南優賢。



閔浩喊來WINNER其他成員和JUSTHIS，還叮囑金秦禹把整個iKON都帶過來XD



唯獨殷志源的人脈遲遲沒出現，一下子手機出狀況撥不通，撥通之後又發現對方換了號碼XD



下期預告出現《看我的肩膀，都脫臼了呀》史上最多出演人員16個人！當中有些是熟面孔、有些則用貼紙蓋住臉保密，但給出了提示：圭賢酒友演員C某、飯量很少的他、killing verse很多的人、Ctrl beat撕裂者、擅長演老年盜賊的人、一度住在《我獨》的人。 猜到的朋友不妨留言分享哦！下期節目太令人期待了XD



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