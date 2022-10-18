李龍真照顧後輩心切，不僅替BE'O立下音源榜公約，還允許他躺在自己大腿

最新一集的網路綜藝《Turkiyes on the Block》邀請到饒舌界的當紅炸子雞BE'O來到節目，聽聞BE'O要出新專輯，主持人李龍真不改開玩笑的本色，繼Crush之後再度替他人立下音源榜公約。

由於現在韓國歌謠界處於偶像團體神仙打架的局面，所以李龍真保守許下諾言，若BE'O這次新專輯的歌曲沒辦法進入音源排行榜前10名的話，他就要退出演藝圈。BE'O受寵若驚的回覆：「有必要為了聲援我做到這個地步嗎？...」（為了讓李龍真繼續待在演藝界，請大家多多支持BE'O的新專輯XD）



BE'O當初藉由《Counting Stars》一曲爆紅，傳言他因為這一首歌的版權及音源費用就進帳了5億韓元，是個不折不扣的音源富翁，節目中BE'O本人也親口證實一開始最多的時候的確有達到這個金額，不過目前賺的錢都拜託媽媽幫忙存起來了。

聽到錢由媽媽託管的事實李龍真打趣的問道：「媽媽可信嗎？」BE'O也開玩笑的說：「所以我會常常跟媽媽確認，問媽媽錢還在對吧？」



近期因為出新專輯BE'O行程滿檔，坦言每天都只能睡3小時左右，李龍真特別法外施恩，邀請BE'O躺在他的大腿上休息，BE'O雖然覺得莫名其妙，但還是害羞的躺下去了，意外的進行了「躺放」，原意是想要BE'O好好放鬆，但好像反而造成讓他更不舒適的反效果XD



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