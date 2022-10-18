不愧是母胎美女～《20世紀少女》公開一系列粉嫩畫報，金裕貞清新美貌讓網友直呼：「太漂亮了！」

裕貞真的越長越漂亮啊～

Netflix電影《20世紀少女》由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑與盧允瑞主演，日前釋出了特別拍攝的一系列畫報，網友的焦點都不禁放在金裕貞身上。

《20世紀少女》以1999年冬天拍攝的一捲錄影帶裡的回憶作為開端，描述17歲少女羅寶拉（金裕貞 飾）為了幫助好友金妍度（盧允瑞 飾）實現初戀，監視著白賢鎮（朴柾佑 飾）的一舉一動，卻在過程中對白賢鎮的好友馮雲浩（邊佑錫 飾）有了好奇心。





Netflix昨（17）日公開了一組四位主演的畫報，採取和預告類似的復古粉嫩色調，網友紛紛讚許氛圍很棒、視覺上的呈現很漂亮，尤其是金裕貞。網友直呼金裕貞「太漂亮了，讓人盯了老半天」、「從漫畫裡跳出來了」、「瘋了的漂亮」，也有人回想金裕貞15日出演的綜藝《驚人的星期六》，表示當時「看得入迷了」。



說到金裕貞的臉蛋，她可是公認的「母胎美女」。金裕貞為童星出身，韓國民眾從小看她到大、視她為「國民妹妹」，一路看到大出長的越來越標緻，每每推出新作品也總是吸引大批觀眾支持。



《20世紀少女》將在本週五21日上線，想必有許多人期待她與邊佑錫詮釋的青澀羅曼史吧？順代一提，金裕貞過去曾在《一枝梅》與《同伊》扮演青少年時期的韓孝周，‎韓孝周則會在《20世紀少女》特別演出她的成年時期‎，讓特別的緣分又延續了下去呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞