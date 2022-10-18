李龙真照顾后辈心切，不仅替BE'O立下音源榜公约，还允许他躺在自己大腿

最新一集的网路综艺《Turkiyes on the Block》邀请到饶舌界的当红炸子鸡BE'O来到节目，听闻BE'O要出新专辑，主持人李龙真不改开玩笑的本色，继Crush之后再度替他人立下音源榜公约。

由於现在韩国歌谣界处於偶像团体神仙打架的局面，所以李龙真保守许下诺言，若BE'O这次新专辑的歌曲没办法进入音源排行榜前10名的话，他就要退出演艺圈。BE'O受宠若惊的回覆：「有必要为了声援我做到这个地步吗？...」（为了让李龙真继续待在演艺界，请大家多多支持BE'O的新专辑XD）



BE'O当初藉由《Counting Stars》一曲爆红，传言他因为这一首歌的版权及音源费用就进帐了5亿韩元，是个不折不扣的音源富翁，节目中BE'O本人也亲口证实一开始最多的时候的确有达到这个金额，不过目前赚的钱都拜托妈妈帮忙存起来了。

听到钱由妈妈托管的事实李龙真打趣的问道：「妈妈可信吗？」BE'O也开玩笑的说：「所以我会常常跟妈妈确认，问妈妈钱还在对吧？」



近期因为出新专辑BE'O行程满档，坦言每天都只能睡3小时左右，李龙真特别法外施恩，邀请BE'O躺在他的大腿上休息，BE'O虽然觉得莫名其妙，但还是害羞的躺下去了，意外的进行了「躺放」，原意是想要BE'O好好放松，但好像反而造成让他更不舒适的反效果XD



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