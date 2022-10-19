疑似韓國外交部職員中古網站賣帽子被罵慘：這是BTS柾國戴過的帽子，售價1000萬！

一頂疑似防彈少年團老幺柾國戴過的帽子出現在了中古網站上，售價高達1000萬（韓幣，下同），而出售者的身份更是遭到全網批評。

從17日起，一張中古網站「閃電市場」的截圖照在韓網上瘋傳，出售的是一頂漁夫帽，出售者A某表示這是一頂柾國曾經戴過的帽子，售價定為1000萬。 A某還稱帽子是他9月時獲得，「BTS來外交部辦護照，悄悄去了護照科，在等待的時候把帽子放在了那裡。」 為證明自己的身份，A某還附上了一張外交部工作證照片，想以此來證明自己並未說謊。



A某還稱：「發了失物招領通告之後，並未接到任何電話，他也沒來拿，於是這頂帽子就歸撿到的人（我）所有。 能看得出是柾國戴了很久的帽子，有明顯的使用痕跡，這可是花錢都買不到的東西啊。 他作為全球聞名的歌手，帽子也很有收藏價值，不接受砍價，未來的價格肯定會高於現在。」



帖子曝光後A某也遭到了輿論攻擊，指責他明明知道帽子的主人就是柾國卻不返還，還在持有6個月後以高價售出，1000萬的價格過於荒唐。 也有不少網友吐槽他利用外交部工作證騙錢。還有人挖出A某的工作證上寫著「公務職員證」，這並非「公務員」，而是輔助公務員工作的編外人士。



相關帖子的爭議越來越大，A某也刪除了原貼，但各種截圖仍然在網路上傳播引來多家韓媒的報道。A某還強調自己已經離職了，現在並非外交部工作人員。

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