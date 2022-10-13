蔡鍾協新劇再拍奇幻題材！《解鎖社長》搭檔徐恩秀&朴誠雄，窮小子拯救被鎖進手機的社長

《解鎖社長》改編自人氣同名網漫，結合喜劇與驚悚元素，講述一名社長因奇怪事件被鎖進手機裡，找不到工作的窮小子撿到這隻手機後發生人生逆轉的故事。

蔡鍾協飾演男主角「朴仁成」，是一個29歲待業中的大學畢業生，不僅家裡很窮，學的專業還是表演這種「沒什麼用」的東西，人生直到現在都一事無成。 某天見到鎖著社長的神秘手機後，潛入社長的辦公室尋找真相。

蔡鐘協表示：「朴仁成一夜之間從待業大學生變成社長，這樣動感的生活在表演方面頗有負擔，但能跟很多前輩合作都感到非常榮幸。 正在帶著感激的心情拍攝，請大家關註和期待。」



徐恩秀飾演比AI更像AI的秘書「鄭世妍」，是一個疲憊到連做夢的力氣都沒有的年輕人，對於朴仁成而言即是可靠的戰友，也可能成為最致命的敵人。 對別人都漠不關心，因為超級降落傘朴仁成的出現，人生發生了巨大改變。



朴誠雄飾演因為奇怪事件被鎖進智慧型手機的IT企業社長「金成柱」，是一個能把想像變成現實的世界級開發者，除了人性之外擁有一切的男人。 被某人追逐時，一睜開眼發現自己已經在手機裡面，為了回到唯一的女兒身邊，必須找出事件真相。

一個是能力強大但困在手機裡動彈不得的社長，一個是不受控制的待業大學生，兩人的合作充滿吵鬧和笑料，資深演員朴誠雄和新生代明星蔡鍾協的合作也很有看點。



這部網漫的中文版叫做《我把社長解鎖了》，可以在LINE WEBTOON閱讀！真人劇版由《Sweet Home》編劇金衡旼與電影《來看我吧》《特務搞飛機》導演李澈河合作打造，11月30日晚通過NA播出。

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