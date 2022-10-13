蔡钟协新剧再拍奇幻题材！《解锁社长》搭档徐恩秀&朴诚雄，穷小子拯救被锁进手机的社长

《解锁社长》改编自人气同名网漫，结合喜剧与惊悚元素，讲述一名社长因奇怪事件被锁进手机里，找不到工作的穷小子捡到这只手机后发生人生逆转的故事。

蔡钟协饰演男主角「朴仁成」，是一个29岁待业中的大学毕业生，不仅家里很穷，学的专业还是表演这种「没什么用」的东西，人生直到现在都一事无成。 某天见到锁著社长的神秘手机后，潜入社长的办公室寻找真相。

蔡钟协表示：「朴仁成一夜之间从待业大学生变成社长，这样动感的生活在表演方面颇有负担，但能跟很多前辈合作都感到非常荣幸。 正在带著感激的心情拍摄，请大家关注和期待。」



徐恩秀饰演比AI更像AI的秘书「郑世妍」，是一个疲惫到连做梦的力气都没有的年轻人，对於朴仁成而言即是可靠的战友，也可能成为最致命的敌人。 对别人都漠不关心，因为超级降落伞朴仁成的出现，人生发生了巨大改变。



朴诚雄饰演因为奇怪事件被锁进智慧型手机的IT企业社长「金成柱」，是一个能把想像变成现实的世界级开发者，除了人性之外拥有一切的男人。 被某人追逐时，一睁开眼发现自己已经在手机里面，为了回到唯一的女儿身边，必须找出事件真相。

一个是能力强大但困在手机里动弹不得的社长，一个是不受控制的待业大学生，两人的合作充满吵闹和笑料，资深演员朴诚雄和新生代明星蔡钟协的合作也很有看点。



这部网漫的中文版叫做《我把社长解锁了》，可以在LINE WEBTOON阅读！真人剧版由《Sweet Home》编剧金衡旼与电影《来看我吧》《特务搞飞机》导演李澈河合作打造，11月30日晚通过NA播出。

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