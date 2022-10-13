[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基李世榮激吻後的下一步竟然這麼難！「幸福到害怕突然失去妳」李昇基再告白（EP12）

[有雷]《依法相愛吧》還以為李昇基這次終於不再忍了，衣服都脫了竟然出現超大電燈泡！李昇基擔心李世榮的人身安全，卻讓她覺得有點煩！心理醫師表哥疑似被跟蹤心生恐懼，竟然連累到李世榮被綁架！幸好最後安全回來，這一次能不能讓他們好好過夜！

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《依法相愛吧》正浩（李昇基飾）與宥利（李世榮飾）原以為可以一路激吻到隔天，沒想到竟然被好友夫妻帶小孩來訪給破壞了，後來兩人決定從牽手約會一步步進行，不趕進度。不過宥利還是相當急性子，當她請正浩進自己家的時候，竟發現家中有被人入侵的跡象。而樓上的心理醫師表哥，似乎開始感覺自己被多年前的女患者跟蹤，陷入了緊張。



宥利路上巧遇了之前曾來諮詢的一位女律師多瑛（申素律飾），兩人因為公益律師身分而聊開了，還打算一起去參加活動，沒想到多瑛卻以忘了帶東西為由，帶宥利回到她家，沒想到宥利喝下了被下藥的飲料後昏倒在地，就這麼被綁了起來。醒來後她發現多瑛穿著她的衣服，家中貼滿了醫師表哥的照片，似乎入侵家中的人就是她。正當宥利覺得求救無門，闖進多瑛家的竟是都韓建設的代表李便雄，他救了宥利，而想藉此交換條件要正浩放過他。



表哥顯得心神不寧，原來是發現自己的傘又開始被偷，多年前曾執著想與他交往的一位女患者似乎又再度現身，原來就是多瑛。多瑛仍然在暗中觀察著醫師，看醫師與宥利及正浩相處密切，誤以為醫師也想追求宥利，所以她偷來了許多宥利的服裝，希望自己能像她一樣漂亮。表哥對她曉以大義，多瑛卻以死相逼，幸好大家及時趕到避免發生憾事，宥利也趕緊上前給表哥一個大大的擁抱。



正浩自從與宥利交往後，對於宥利的安全始終非常擔心，還去詢問了已經當爸爸的老友，不過宥利希望他能多點信任，即使遇上了危機，也要相信她能夠有獨自面對的能力。這次宥利又邀請正浩到家裡看電影，當然要繼續當時沒完成的事情啦！這次希望不會再有人闖入了！



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