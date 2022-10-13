四代團第一對情侶！Kep1er金多娟&Ciipher Won疑似認愛，曾在官方賬號PO情侶照

近日有網友發現女團Kep1er成員金多娟與男團Ciipher成員Won疑似交往，兩人多次通過Twitter、Bubble等賬號po出穿著和拍攝地點一致的照片。 對此，所屬社今日做出回應：「沒有否認的理由。」

金多娟和Won是2003年出生的同齡人，網友認為兩人至少已經交往5個月，還是粉絲看不下去偶像欺騙大家、親自在Twitter上曝光。

Won曾在Bubble（*追星app lysn的粉絲溝通板塊）裡應粉絲要求PO出男友照，巧的是金多娟也在Kep1er官方Twitter上PO出照片，背景裡的樹木和路燈位置都一模一樣。 粉絲猜測這是「假裝給粉絲發男友照、其實發的是真女友給拍的照片」，氣不打一處來。



此外，金多娟曾在weverse分享提著新包包的照片，而Won也有一隻同款包包。金多娟曾和粉絲分享說買了「很像自己的卡通形象的睡衣」，Won也在團體賬號po出和女方同樣的睡衣。Won曾用團體Twitter賬號分享四張風景照，金多妍的手機桌佈和其中一張高度相似。 還有粉絲稱看到兩人戴著對方粉絲贈送的禮物。





對此，Ciipher所屬社稱「是私生活、難以確認」，Kep1er所屬社則表示：「無法否認。 不對戀愛傳聞做回應的原因是，沒有否認的理由。」 相當於承認戀情。

大部份網友認為偶像戀愛不是死罪，但欺瞞粉絲到這程度還是太過分：「簡直是昭告天下『我們在交往哦』」、「為他們的Bubble花錢的粉絲該有多寒心」、「粉絲要花錢看你們放閃嗎？」 、「Kep1er快要回歸了為何突然爆出這種事」、「完全沒考慮其他成員的感受」、「既然戀愛是私生活，為何要這麼明顯？」

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