他们的演技之路正要发光！《二十五，二十一》苞娜&《今日的网漫》金道勋获韩国电视剧大奖新人奖

两位在剧中的表现都很精彩!!!脆弱的时候都好令人心疼啊QQ

8日举行的韩国电视剧大奖，除了大赏、男女主角演技赏之外，新人演技赏也是备受关注的焦点，由《二十五，二十一》苞娜与《今日的网漫》金道勋夺得。

《二十五，二十一》除了男女主角金泰梨与南柱赫之外，就属苞娜最受瞩目了。苞娜在剧里扮演击剑选手「高宥琳」，和金泰梨饰演的击剑天才「罗希度」有相当多戏份，两个人从互看不顺眼到相知相惜，友谊感动无数人。苞娜演出高宥琳的脆弱与骨气，表现可圈可点。



苞娜获女子新人奖，简单的感谢喜爱《二十五，二十一》与宥琳一角的观众，还有编导、工作人员……等等，承诺未来会更加努力以更好的演技带给大家。而这其实不是苞娜首次获得新人奖了，她从2017年就连续以《最佳的一击》、《内衣少女时代》在戏剧圈崭露头角，当年便获得KBS演技大赏女新人奖，2020年再以连续剧《Oh！三光公寓！》拿下同个奖项，可见演技发展正走在花路上。

▼苞娜得奖影片



男子新人奖则由《今日的网漫》金道勋获得。金道勋在《今日的网漫》饰演一位有社交障碍的漫画家「申大陆」。金道勋诠释的申大陆，从恐惧社会到面对自身阴影，一连串转折备受观众动容，即便《今日的网漫》收视相当低迷，仍旧可以在网路上看见关於他演技的正面评价，最好的赞许莫过於「爆发力」十足。



金道勋上台先介绍自己，由於过於紧张还吐了吐舌，他笑了笑才发表感言：「首先，能以喜欢又想做的事得了奖，很开心也很荣幸，能站在这里要感谢很多人。」他感谢了《今日的网漫》观众、编导、工作人员……不忘感谢同剧演员，包括和他有最多戏分的金世正、坐在台下的朴浩山。

金道勋2016年以青少年演员身分於独立电影《跟踪》出道，目前年仅24岁，近年开始在各大电视剧中占有戏分，如《黑洞》、《我有目标了》与《今日的网漫》，现在也在《依法相爱吧》出镜，更加入了柳承龙与韩孝周主演的《Moving》剧组，未来表现可期。

*延伸阅读：‎认识这位小鲜肉！《今日的网漫》申大陆＝《依法相爱吧》裴俊，能忧郁又能开朗，演技受赞许‎

▼金道勋得奖影片



特别的是，朴浩山后来上台领奖也特别提到了金道勋。朴浩山在《今日的网漫》扮演逆境中努力求生存的网漫总编，获得男子助演赏（最佳男配角奖）。他坦言《今日的网漫》播出时碰到了很多更亮眼的作品，导致准备得多却很少人看（意即「付出的比得到的少」）因此一度很失落。不过他说：「金道勋获得了新人奖，我也获得了此奖项，这对我们的作品有很大的帮助。」表示这个奖是属於网漫编辑部所有成员们的，并向大家喊话可以回头到OTT收看《今日的网漫》。



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