李帝勳特別出演《千元律師》：「南宮珉前輩親自打電話邀約，有著他是否也能出演《模範計程車2》的想法」

這個提議很可以！希望可以在《模範計程車2》看到南宮珉、李帝勳一起飆戲～

李帝勳於8日特別出演SBS人氣電視劇《千元律師》第6集，並在劇中飾演大明星「李帝勳」。雖然李帝勳和南宮珉沒有在劇中直接互動，但這場戲可以說是承先啟後、一個重要的轉折，相信觀眾們也都印象深刻吧？

在幕後花絮裡，可以看到南宮珉與李帝勳有說有笑，李帝勳還親暱地抱抱南宮珉。

李帝勳表示，目前他正在拍攝《模範計程車2》，接到來自南宮珉前輩的電話，詢問他是否能以「演員李帝勳」特別出演《千元律師》，李帝勳雖然有點擔心、不曉得自己能不能做好，但在南宮珉的鼓勵下，他來到拍攝現場。

南宮珉是李帝勳喜愛並尊敬的前輩，他們因為南宮珉2年前主演的另一部人氣電視劇《Stove League》結緣，之後一直保持聯繫，能夠再這樣出演《千元律師》，李帝勳感到非常幸福，並有著「南宮珉前輩是否也能出演《模範計程車2》呢？」的想法。

另外，李帝勳於漫改劇《模範計程車》中飾演男主角「金道奇」，收視率最高達16.0%。這是一部描述在司法不公不義的社會中，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們找回公理，以智慧懲罰罪犯的故事。如果南宮珉也能特別出演，相信又會掀起一波討論吧！

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