認識這位小鮮肉！《今日的網漫》申大陸＝《依法相愛吧》裴俊，能憂鬱又能開朗，演技受讚許

申大陸演技真的太驚豔！！不知道裴俊會不會有更多戲份？

剛完結的電視劇《今日的網漫》，以及播出中的《依法相愛吧》，都能看見一個熟悉的面孔，不曉得有沒有觀眾發現呢？

《今日的網漫》花不少篇幅敘述新人漫畫家「申大陸」的故事，描述申大陸受漫畫編輯溫心（金世正 飾）青睞並培養成高人氣漫畫家。在這期間他跨越社交障礙，也習得更精緻的人物表情繪法，更化解了童年以來因母親造成的陰影。



金道勳詮釋申大陸，一系列的情緒轉折、人物成長，他的表現頗受好評，尤其是憂鬱、壓抑到最後忍不住爆發，還有他哀憐的苦求救命繩索溫心。



▼申大陸哀求溫心，金道勳飆演技經典片段



金道勳在《依法相愛吧》倒陽光多了，宛如《今日的網漫》結局改頭換面後的續篇。他在《依法相愛吧》扮演樂天性格的金宥利（李世榮 飾）旗下咖啡廳「Law Café」工讀生，與男女主角金宥利和金正浩（李昇基 飾）有相當多搞笑互動。



更早之前，金道勳還主演過《有目標了》演出「趙允浩」一角，和金歡熙扮演的女主角李素賢詮釋青春愛情故事，頗受觀眾歡迎。



1998年出生的金道勳年僅24歲，青少年時期就開始在各大網路劇、電視劇及電影露臉，如《醫生耀漢》、《沒有臉孔的老大》系列電影，直至今年在《今日的網漫》表現被評價「演技爆發力十足」，或許我們還能期待他更多表現？《依法相愛吧》會有他更多表現內容嗎？一起期待之。



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