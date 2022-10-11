外國Vlogger剖析韓劇優於美劇4大原因「少刺激&重感情」等，引多國網友瘋狂共鳴！

近日一位外國Vlogger分享了她偏愛韓劇勝過美劇的4大原因，讓很多西方網友和韓國網友都大呼中肯，不過也有人的看法竟與Vlogger完全相反！

這位名叫Kat Mitropoulos的Tik Tok Vlogger經常分享關於讀書、老電影和韓劇的內容，之前推薦過《非常律師禹英禑》《二十五，二十一》《海岸村恰恰恰》等劇。 這支最近發佈的影片在Tik Tok獲得100多萬人觀看與點讚，根據她的心得，韓劇在以下4個方面做的比美劇好很多。

第一，韓劇表達感情的戲份更長。美劇可能一個流淚的鏡頭就帶過了，但韓劇會用幾分鐘時間讓觀眾充分理解和融入主角的情緒，跟著劇中人物一起哭泣。



第二，韓國演員的演技更加細膩。相較於美國演員誇張的表演方式，韓國演員對於細節的處理更到位，男演員的哭戲尤其富有感染力。



第三，角色更有深度。美劇往往只對角色做出簡單平面的描述，韓劇則傾向於深入探究人物的童年經曆、心理創傷、成長過程，讓人深刻理解這個人之所以成為如今這樣的原因。



第四，刺激性戲份更少。美劇常出現限制級的刺激場面，但韓劇更關注「人」本身，用心描述內心活動、彼此之間如何建立聯結和相處，經常演了十幾集才有牽手和接吻的鏡頭。



這番分享引起很多西方網友的共鳴：「沒錯，欣賞韓劇就像讀到一本好書」、「完美總結了我不看美劇的原因」、「男演員的壁咚和緩慢靠近真的超會」、「韓劇的畫面美感也超棒」、「很多美劇每個人看起來都像壞蛋，讓我很困擾」。甚至對部分韓劇開始走西方的路線表示惋惜。



很多韓國網友也表示認同：「韓劇真的很看重因果敘事和感情共鳴」、「這樣的水準也許是因為韓國觀眾非常挑剔kkk」、「美劇最大問題是季播制，不是一拖再拖就是沒有結尾」。 也有人覺得韓劇煽情過頭、來來去去都是財閥三世對窮女孩一見鐘情，反而更喜歡美劇乾脆俐落的敘事和天馬行空的想像力，大家怎麼想呢？

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