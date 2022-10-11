《高斯電子公司》搞笑不忘發展Love Line！工具人郭東延與富家公子裴賢聖遭遇大不同！（含EP3－4劇透）

[有雷]搞笑無極限的《高斯電子公司》除了無厘頭以外，本週還追加粉紅Love Line部分登場！郭東延不放棄向初戀海英進行第10次告白，穿上玩偶裝自信滿滿。富二代裴賢聖搬出家裡自租豪華套房，而他是對手公司的繼承人身分即將曝光！

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《高斯電子公司》混亂不已的工作環境卻還是有粉紅泡泡開始出現！的確是近來難得的舒壓好片。白馬帥（裴賢聖飾）身為富二代卻覺得自己該從「基層」開始，但他還是與一般人所認知的基層有極大差異。他捨棄了降落傘決定搭公車上班，結果是家裡為他包下一輛專屬的豪華機場巴士，自己一人享受第一次按下車鈴的經驗。他說要在外獨自租套房，卻也是豪華挑高的房子。



白馬帥在販賣機前閒晃又離開，其實是因為錢包裡全部都是五萬大鈔，還對著天空大喊「爸媽，我很好〜」，其實是因為他發現父母派出無人機來監視他。公司的同仁看了一陣鼻酸，次長甚至還把自己從公司想帶回家的衛生紙全都送給白馬帥。被白馬帥求償的建江美，表示希望能以替他做事一次五萬韓元慢慢償還，在替他整理行李時，意外發現了他是力量集團的繼承人。白馬帥擔心自己的身分被大家發現，因此整天寸步不離跟著江美，擔心她禍從口出，是不是該發展出一段粉紅戀情呢？



主角李相植（郭東延飾）與主管車娜萊（高聖熙飾）無意間的舉動讓他頻頻被初戀海英誤會，相植表示一定要進行第十次創新告白。他穿上熊熊玩偶裝與海英相約公園，海英卻與男友共同前來而讓相植無法進行計畫，只能狼狽逃離現場。再度失敗的告白讓相植哭坐在大雨中，此時有人撐著傘靠近了他，原來是娜萊。娜萊聽了他失敗多次的事蹟，也發現海英似乎只是在利用相植這個工具人，替他感到不值，也想安慰他。



海英告訴相植自己其實是接受「多元戀愛」的，同時跟多個男生交往，還說相植其實不是她的菜，令相植很受傷。此時相植的室友「阿齊茲」也討厭綠茶海英，跑到樓下來替相植出一口氣，不甘示弱表示「相植也有女朋友」，而指向躲在一旁觀看的鄰居兼主管車娜萊……



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