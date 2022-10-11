外国Vlogger剖析韩剧优於美剧4大原因「少刺激&重感情」等，引多国网友疯狂共鸣！

近日一位外国Vlogger分享了她偏爱韩剧胜过美剧的4大原因，让很多西方网友和韩国网友都大呼中肯，不过也有人的看法竟与Vlogger完全相反！

这位名叫Kat Mitropoulos的Tik Tok Vlogger经常分享关於读书、老电影和韩剧的内容，之前推荐过《非常律师禹英禑》《二十五，二十一》《海岸村恰恰恰》等剧。 这支最近发布的影片在Tik Tok获得100多万人观看与点赞，根据她的心得，韩剧在以下4个方面做的比美剧好很多。

第一，韩剧表达感情的戏份更长。美剧可能一个流泪的镜头就带过了，但韩剧会用几分钟时间让观众充分理解和融入主角的情绪，跟著剧中人物一起哭泣。



第二，韩国演员的演技更加细腻。相较於美国演员夸张的表演方式，韩国演员对於细节的处理更到位，男演员的哭戏尤其富有感染力。



第三，角色更有深度。美剧往往只对角色做出简单平面的描述，韩剧则倾向於深入探究人物的童年经历、心理创伤、成长过程，让人深刻理解这个人之所以成为如今这样的原因。



第四，刺激性戏份更少。美剧常出现限制级的刺激场面，但韩剧更关注「人」本身，用心描述内心活动、彼此之间如何建立联结和相处，经常演了十几集才有牵手和接吻的镜头。



这番分享引起很多西方网友的共鸣：「没错，欣赏韩剧就像读到一本好书」、「完美总结了我不看美剧的原因」、「男演员的壁咚和缓慢靠近真的超会」、「韩剧的画面美感也超棒」、「很多美剧每个人看起来都像坏蛋，让我很困扰」。甚至对部分韩剧开始走西方的路线表示惋惜。



很多韩国网友也表示认同：「韩剧真的很看重因果叙事和感情共鸣」、「这样的水准也许是因为韩国观众非常挑剔kkk」、「美剧最大问题是季播制，不是一拖再拖就是没有结尾」。 也有人觉得韩剧煽情过头、来来去去都是财阀三世对穷女孩一见钟情，反而更喜欢美剧干脆俐落的叙事和天马行空的想像力，大家怎么想呢？

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