L金明洙退伍後首度公開問候！以《暗行御史》‎拿下韓國電視劇大獎全球明星賞，感謝粉絲也感謝INFINITE

恭喜「明洙大人」～搜查團三人也算是都獲得肯定了吧！！

金明洙（L）於8日舉行的「韓國電視劇大獎」，靠著退伍前演出的電視劇《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》‎，拿下了全球明星賞（Global Star Award）。



金明洙2020年下半年演出《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，以帶點喜劇的元素詮釋古裝搜查劇，該劇隔年2月結局創下14.0%收視佳績，沒過多久金明洙便進入海軍陸戰隊服役，服役期間還不忘本業參與軍隊音樂劇《梅莎之歌》演出。



時隔1年6個月，金明洙今年8月退伍，本月以《暗行御史》‎拿下韓國電視劇大獎全球明星賞，他獲獎感言提到這是退伍首次在如此正式的公開場合向大家問候，並說：「這個獎項像是等待很久的粉絲頒發的，感謝一直愛護我的粉絲們、感謝INFINITE成員們以及喜愛《暗行御史》‎的觀眾們，今後也會以更好的作品向大家見面。」

金明洙是以男團INFINITE以藝名「L」出道的，莫忘初衷的感言令粉絲相當動容，也更加期待金明洙退伍過後的演藝活動。而《暗行御史》另外兩位主演權娜拉與李伊庚早在去年KBS演技大賞上獲獎，金明洙因為入伍缺席最終沒拿獎，讓觀眾耿耿於懷，此次獲獎後忍不住喊：「遲來的肯定。」

*延伸閱讀：‎被封「歷代級傳奇感言」！李伊庚以《暗行御史》拿獎直接打給「親愛的」，也不忘在軍中的「明洙大人」‎

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