韓國十月文化節重點節目：世一B-BOY舞團 X 韓國國樂組合傾力出演Fusion音樂會

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由駐香港韓國文化院、大韓民國駐香港總領事館主辨的第十二屆「韓國十月文化節」剛於10月揭開序幕，重點節目B-boy & Fusion韓國音樂會【Meet the World, Center of the World】將於2022年11月6日（星期日）在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行。



是次音樂會專程邀請了韓國頂級霹靂舞團JINJO CREW和傳統韓國音樂組合情歌樂會來港，攜手炮製一場融合霹靂舞和韓國傳統音樂的特別演出。觀眾可於2022年10月12日（星期三）經由購票通 (Cityline) 預約免費門票。

為慶祝霹靂舞成為2024年巴黎奧運會正式比賽項目，首次亮相奧運會，韓國文化體育觀光部的海外文化弘報院在香港、倫敦、布魯塞爾和曼谷等5個城市獨家舉辦了一場特別公演。韓國頂級霹靂舞團JINJO CREW和傳統韓國音樂組合情歌樂會被專程邀請來港，為香港觀眾帶來一場驚心動魄、融合霹靂舞和韓國傳統音樂的演出。



世界頂尖韓國霹靂舞團JINJO CREW被邀來港參與今次盛事。他們成立於2001年，團名JINJO有躍升的火焰的意思。他們在2012年成為最初贏得被譽為世界五大B-boy大賽(Red Bull BC One、Battle Of The Year、R-16 Korea、Freestyle Session和UK B-Boy Championships)冠軍的隊伍，創下第一個及唯一一個的大滿貫紀錄。他們今年更出演韓國首個以霹靂舞為主題的舞蹈競演綜藝節目《SHOWDOWN》，並拿下總冠軍。在隊中舞技最爲出色的成員們，包括Wing，Kazino，Octopus，Vero和Skim也會來港，參與今次【Meet the World, Center of the World】的演出。



著名的韓國國樂組合情歌樂會成立於2000年。他們不僅力求創作深化傳統音樂的作品，還擅長賦予傳統音樂現代化的詮釋，與未來融合。他們以和其他國樂家不同的方式打造自己的音樂世界，並憑藉對韓國傳統音樂的現代詮釋而享譽國際。



在今次音樂會上，JINJO CREW和情歌樂會將攜手合作，透過融合韓國傳統音樂和霹靂舞的出色表演宣揚韓國文化，為香港市民帶來精彩的演出。觀眾可預先登記門票，免費入場。門票將於2022年10月12日起經由購票通作公開預約。

想了解更多韓國十月文化節重點節目，可以到網站：http://hk.korean-culture.org/ 或到 IG或FB：@kcchongkong 瀏覽！

B-boy & Fusion韓國音樂會【Meet the World, Center of the World】

日期： 2022年11月6日（星期日）

時間： 下午3時

地點： 九龍灣國際展貿中心 展貿廳3

門票： 免費

演出單位： JINJO CREW、情歌樂會

門票將於10月12日（星期三）上午10時於購票通 (Cityline) 作公開預約。

網上預約門票： http://www.cityline.com

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