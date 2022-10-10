「律政韓劇＋1」EXO D.O.退伍後首部劇集《真劍勝負》引發期待：變身頑童檢察官粉碎惡勢力！

律政韓劇制霸2022年，近日又有新手檢察官殺到！由人氣男團EXO成員都敬秀（D.O.）、李世熙和河俊主演的《真劍勝負》剛在上周首播，大家開始追看最新的法律題材韓劇了嗎？！

由《Move to Heaven：我是遺物整理師》金晟浩導演和《Sketch》林永彬編劇攜手打造，《真劍勝負》講述看似吊兒郎當的不良檢察官陳正（都敬秀飾）與富人和權力所形成的萬惡領域展開對決，並以剷除活在特權中的牟利者為己任，痛快地粉碎檢察機關的腐敗、打擊社會不正之風的故事。都敬秀在劇中飾演中央地檢刑事3部檢察官陳正，他永遠站在弱勢的一方，並採取以牙還牙的方式與惡人作戰，勢將為觀眾帶來暫時忘卻鬱悶現實的痛快感覺！



貴為亞洲人氣男團EXO成員，都敬秀不但是團內三大主唱之一，也是組合中的「演技擔當」，他早於2014年涉足戲劇，期後憑藉電影《純情》和《哥哥》橫掃百想、青龍獎等多個新人獎和人氣獎；年前他還以韓劇《百日的郎君》獲頒「Best Male Acting Idol（最優秀演技男偶像）」，人氣一時無兩；因此去年都敬秀退伍後，外界極為關注他的下一部作品。



睽違四年，都敬秀終於再度主演韓劇，《真劍勝負》更是他在眾多劇本邀約中、精挑細選的電視劇作品，劇中他化身檢察機關史上最空前絕後的「麻煩製造機」陳正懲治惡人；而在官方釋出的劇照中，只見他以不同款式的皮衣和運動服示人，預計將會展現與傳統的檢察官大相逕庭的頑童一面！韓劇《真劍勝負》已於10月5日起逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度！



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞