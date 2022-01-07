被封「歷代級傳奇感言」！李伊庚以《暗行御史》拿獎直接打給「親愛的」，也不忘在軍中的「明洙大人」

李伊庚太可愛了啦！笑著笑著哭了，很真性情的人！

KBS演技大賞已在1月1日落幕，有沒有讓你印象最深刻的場面呢？除了‎智鉉寓一臉茫然的接獲大賞之外，肯定還有這幕──李伊庚拿獎現場打電話給媽媽。



李伊庚以《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》‎，與《Okay！光姐妹》崔大哲共獲男子最佳助演賞。輪到他發表感言，他先說這是他出道10年第一次拿獎，「沒想過會得獎，所以完全沒準備」，並說明怕漏掉感謝的人「之後再慢慢感謝」。

接著，他拿出手機表明要打給「現在很想念的人」，開頭就喊對方「親愛的」，對方笑著回應：「伊庚啊，媽媽正在看電視。」原來電話的一頭是媽媽啊！在場其他演員聽見都忍不住笑了出來。



▼鏡頭拍到權娜拉與鄭容和大笑不已



「親愛的，真的等很久了吧？兒子得獎了！」「恭喜你，一直都在努力，能有這麼好的結果，媽媽和爸爸都非常開心。」「明天會把這座獎盃帶回家！」「好啊好啊，謝謝啊伊庚，希望你繼續當一位帶給很多人快樂的演員。」李伊庚和媽媽對話中，一行眼淚就悄悄的流了下來。



▼朴圭瑛為他大力鼓掌



「謝謝媽媽的感言！因為是直播我就先掛了。」原來沒事先想稿的李伊庚，是臨時打電話讓媽媽代替表達啊！不過也成功創造了媽媽所說的「帶給人快樂」，就像劇裡的他總稱職的助演，創造了許許多多搞笑名場面！

最後，李伊庚仍不忘感謝在《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》一起並肩作戰的同僚們，他說：「在《暗行御史》裡我的夥伴兼我的主人，金明洙大人正在海軍服役，明洙大人！春三得獎了！還有我們娜拉，托你們的福我得獎了！謝謝大家！」



▼《暗行御史》裡，權娜拉、金明洙與李伊庚是共患難的好夥伴，由於李伊庚飾演的「朴春三」是金明洙飾演的「成以謙」之奴僕，所以李伊庚才喊金明洙劇裡稱呼「大人」



李伊庚在直播大賞典禮上打電話之舉，被封為「歷代級傳奇感言」，不只是2021 KBS演技大賞名場面，肯定也是三大社裡有名的，影片在Naver TV播放量僅次於各社大賞、李俊昊李世榮CP賞以及LACHICA表演。



Naver TV網友留言這麼說：「眼淚都流出來了，演技真的好」，「李伊庚演員笑著笑著就流淚，完全被感動了，希望你後只走花路」「怎麼看都覺得很欣慰，無論在哪個場合都很努力的樣子」「李伊庚演員真的很有sense，完全成了你的粉絲」。



YouTube網友則這麼說：「不知道為什麼，眼淚..;; 這是你10年來第一次獲獎，真心祝賀你~♡♡」「人真是太善良了，讓別人笑的人才是最棒的，帶給別人歡笑的想法太棒了」「哇，看李伊庚這sense，祝福李伊庚」「既讓人愉快又感動的獲獎感言，這才是最棒的sense」。



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