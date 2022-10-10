L金明洙退伍后首度公开问候！以《暗行御史》‎拿下韩国电视剧大奖全球明星赏，感谢粉丝也感谢INFINITE

恭喜「明洙大人」～搜查团三人也算是都获得肯定了吧！！

金明洙（L）於8日举行的「韩国电视剧大奖」，靠著退伍前演出的电视剧《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》‎，拿下了全球明星赏（Global Star Award）。



金明洙2020年下半年演出《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》，以带点喜剧的元素诠释古装搜查剧，该剧隔年2月结局创下14.0%收视佳绩，没过多久金明洙便进入海军陆战队服役，服役期间还不忘本业参与军队音乐剧《梅莎之歌》演出。



时隔1年6个月，金明洙今年8月退伍，本月以《暗行御史》‎拿下韩国电视剧大奖全球明星赏，他获奖感言提到这是退伍首次在如此正式的公开场合向大家问候，并说：「这个奖项像是等待很久的粉丝颁发的，感谢一直爱护我的粉丝们、感谢INFINITE成员们以及喜爱《暗行御史》‎的观众们，今后也会以更好的作品向大家见面。」

金明洙是以男团INFINITE以艺名「L」出道的，莫忘初衷的感言令粉丝相当动容，也更加期待金明洙退伍过后的演艺活动。而《暗行御史》另外两位主演权娜拉与李伊庚早在去年KBS演技大赏上获奖，金明洙因为入伍缺席最终没拿奖，让观众耿耿於怀，此次获奖后忍不住喊：「迟来的肯定。」

*延伸阅读：‎被封「历代级传奇感言」！李伊庚以《暗行御史》拿奖直接打给「亲爱的」，也不忘在军中的「明洙大人」‎

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻