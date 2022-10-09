改編自同名人氣網漫《犬系戀人》即將開機拍攝！女主角朴圭瑛染髮又剪髮，力求貼近原著角色

期待看到朴圭瑛飾演的「海娜老師」！

人氣網漫《犬系戀人》（已完結）描述因為家庭詛咒，女主角「韓海娜」一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去，由此展開一段羅曼史。而改編自該部作品的同名電視劇，預計本月（10月）開機拍攝。



歷經一段時間的選角，演員們終於塵埃落定：車銀優飾演「陳書元」，因為小時候的事情而害怕狗狗，遇到韓海娜後將有不同的改變；朴圭瑛飾演「韓海娜」，如果親親就會變成狗狗，所以她以「不接吻」為條件交往，屢次被甩；李玹雨飾演「李寶謙」，有著親切、可愛的笑容，性格意外強勢，經常說出大快人心的話，似乎隱藏著什麼秘密。特別的是，車銀優與朴圭瑛為「二搭」，兩人曾一起出演URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV，還有吻戲。





朴圭瑛於昨日（8日）在個人Instagram分享近況照。「短髮」算是朴圭瑛的「招牌」之一，她曾以短髮造型出演《雖然是精神病但沒關係》、《惡魔法官》、《達利和馬鈴薯湯》等電視劇，但短髮又染髮可說是第一次，這個造型可以讓她更貼合原著「韓海娜」的角色。

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