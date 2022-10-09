你沒有看錯！Code Kunst成為漢堡代言人，小鳥胃也能出頭天

音樂製作人Code Kunst是個眾所皆知的小鳥胃，曾經在綜藝《我獨自生活》爆料他自己「一天只吃一餐」，小口小口進食的樣子看了可說是讓人胃口全無。

節目中也展現出他驚人的小食量，沒有刻意減肥的他因為食量小，一整天只吃一點地瓜和香蕉就飽了。

沒想到韓國速食業者LOTTERIA（儂特利）竟然顛覆了眾人的想像，沒有找哪個吃相美味的大胃王，反而找上了Code Kunst來擔任他們新上市的HIP＆HOT炸雞漢堡代言人！



廣告以吃播挑戰作為包裝，Code Kunst一邊吃漢堡套餐一邊創作，最後足足花了7小時45分鐘才結束這場漫長的吃播，一開始Code Kunst還笑著說：「（LOTTERIA）應該是哪裡搞錯了吧！」



整部影片中Code Kunst都以厭世又沒胃口的態度來面對他的吃播挑戰，一拿起漢堡就喪氣的說：「自己一個人應該吃不完吧！」後製配音員卻搭上了：「讓成年男性也感到負擔的大小！」這樣打趣的圓場。Code Kunst吃了一口後，平淡的給予了：「還不錯。」的評價，卻也被配音員激動的解讀說是：「不錯的味道..！」



韓國網友清一色給予廣告正面評價：「小鳥胃Code Kunst居然是漢堡代言人」、「這是什麼新概念廣告」、「不過度浮誇又直白的感想反而更吸引人了」、「看完廣告笑爛」、「明天馬上去買」、「代言人選得真好」。



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