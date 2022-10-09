何時可以看到「正式合作」？李帝勳先後特別出演《Stove League》、《千元律師》，還出席南宮珉的婚禮！

李帝勳這次在《千元律師》裡特別出演「自己」！據說是南宮珉親自邀請的哦～

李帝勳於昨日（8日）特別出演SBS人氣電視劇《千元律師》（第6集），並在劇中飾演大明星「李帝勳」。

李帝勳一身西裝亮相，面對眾多閃光燈和鏡頭也絲毫不怯場，展現大明星風範。可以看到現場粉絲舉著「帝勳學概論」（曾主演電影《建築學概論》，臺譯《初戀築夢101》）、「帝勳的美貌是模範美貌」（曾主演電視劇《模範計程車》，確定製作第2季）等手幅，不得不讚嘆編導的SENSE！

雖然《千元律師》裡，李帝勳和南宮珉沒有直接互動，但這場戲可以說是承先啟後、一個重要的轉折，相信觀眾們的印象也都非常深刻吧？

2年前（2020年），李帝勳也曾特別出演南宮珉主演的另一部SBS人氣電視劇《Stove League》（最後一集）：白勝秀團長（南宮珉 飾）通過理性分析和情感側擊，最終說服IT企業PF集團代表李帝勳（李帝勳特別出演），購入「Dreams」、守護球隊，讓球團免於解散，職員和球員們也都能留用。

特別的是，李帝勳還出席南宮珉與陳雅凜的婚禮，曾和南宮珉合作《Stove League》的河道權於個人Instagram分享與李帝勳的合照。不少網友表示，李帝勳先後特別出演南宮珉兩部作品、連婚禮都參加了，不曉得何時才可以看到兩位演員來個「正式合作」呢！絕對很有意思～

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