改编自同名人气网漫《犬系恋人》即将开机拍摄！女主角朴圭瑛染发又剪发，力求贴近原著角色

期待看到朴圭瑛饰演的「海娜老师」！

人气网漫《犬系恋人》（已完结）描述因为家庭诅咒，女主角「韩海娜」一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去，由此展开一段罗曼史。而改编自该部作品的同名电视剧，预计本月（10月）开机拍摄。



历经一段时间的选角，演员们终於尘埃落定：车银优饰演「陈书元」，因为小时候的事情而害怕狗狗，遇到韩海娜后将有不同的改变；朴圭瑛饰演「韩海娜」，如果亲亲就会变成狗狗，所以她以「不接吻」为条件交往，屡次被甩；李玹雨饰演「李宝谦」，有著亲切、可爱的笑容，性格意外强势，经常说出大快人心的话，似乎隐藏著什么秘密。特别的是，车银优与朴圭瑛为「二搭」，两人曾一起出演URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV，还有吻戏。





朴圭瑛於昨日（8日）在个人Instagram分享近况照。「短发」算是朴圭瑛的「招牌」之一，她曾以短发造型出演《虽然是精神病但没关系》、《恶魔法官》、《达利和马铃薯汤》等电视剧，但短发又染发可说是第一次，这个造型可以让她更贴合原著「韩海娜」的角色。

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