《王后傘下》片場金惠秀竟讓導演跪著和她對劇本：威嚴VS卑微，你們千萬別誤會啊！

影后金惠秀片場耍大牌，竟讓導演跪著和她說話？？？

金惠秀主演的古裝片《王后傘下》正在Netflix火熱上檔，金惠秀飾演的中殿娘娘霸氣全開，一邊宮鬥一邊教導王子，狀態極佳的她讓人忽略了她已經52歲的年紀，被讚是「不老女神」。 金惠秀出道至今很少爆出負面消息，然而最近一組片場照差點把她馬上熱搜！

先來看看這張照，金惠秀身穿中殿的戲服坐在桌後，一隻胳膊放在翹起的膝蓋上，而她對面跪著一名男性，低著頭看劇本，姿勢畢恭畢敬，和「散漫」的金惠秀形成鮮明的對比。 這名男性實則是《王后傘下》的導演。



實際上情況並非大家想得那樣是影后在耍大牌，金惠秀也親自做了解釋，表示：「真不是我讓他跪的，我們的導演啊，是他覺得這個姿勢很舒服......」

聽完金惠秀解釋的網友和粉絲們也紛紛留言，表示：「換做是我的話，也願意跪在姐姐面前」、「哈哈哈哈哈，誤會和謠言就是這麼傳播出來的」、「姐姐的表情太威嚴了，顯得導演很卑微，哈哈哈」、「讓導演下跪的王妃，我們很期待」、「感覺是不自覺地就跪下去了」等。



此外，《王后傘下》是一部黑色喜劇，這也是金惠秀時隔20年，自《張禧嬪》後演出的第一部古裝劇！金惠秀在劇中飾演中殿娘娘林華玲，扮演嚴母只為確保皇子的未來，但同時也有著柔軟的內心，為了守護所愛之人會義無反顧地付出。



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